Практически все ночные дебоширы в Хабаровске остаются безнаказанными

Шесть тысяч заявлений о нарушении спокойствия граждан в многоэтажных домах поступило в полицию Хабаровска в 2017 году. И число таких эпизодов, когда неадекватные хабаровчане устраивают ночные дебоши, постоянно растет, потому что у полиции сегодня нет никаких полномочий, чтобы прекратить эту вакханалию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Но начальник УВД МВД РФ по городу Хабаровску Александр Прохорец обещает, что скоро все изменится.

— Александр Александрович, разъясните, как сегодня действует полиция, приезжая на вызов по факту нарушения спокойствия граждан?

— Раньше было так: полиция приезжала, составляла на нарушителя протокол, потом сама привлекала его к ответственности. И даже если человек не открывал двери, его потом все равно устанавливали, если не являлся на вызов, оформляли принудительный привод и так далее, короче, возмездие было неизбежно. Но потом у нас эти полномочия отобрали. Теперь мы только фиксируем факт, берем объяснения у заявителя и его заявление и весь пакет документов передаем в административную комиссию района, где принимают решение о привлечении к административной ответственности.

Но для этого нужно, чтобы нарушитель пришел на комиссию. Понятно, что практически в ста процентов случаев они не являются, привести их принудительно чиновники не могут, а через два месяца по истечении срока давности такие дела закрываются. Получается, что практически все нарушители остаются безнаказанными.

Есть еще и такой момент. Часто дебоширы просто не открывают полиции двери. Раньше мы могли на утро отправить туда участкового, который бы выяснил, кто шумел. Теперь и этих полномочий у нас нет, прокуратура посчитала, что это противоречит закону.

— Получается, что полиция вообще с нарушителями в многоэтажках не работает?

— Ну почему же. Мы довольно часто проводим рейды в тех домах, откуда чаще всего поступают вызовы, проводим профилактические беседы. На днях, например, такой рейд проводили в Южном микрорайоне.

Участковые часто жалуются, что объем работы у них таков, что на все просто времени не хватает.

Тем не менее, в последнее время упорно муссируются слухи, что полицию ждет очередное сокращение кадров.

Пока на счет сокращения никаких распоряжений не поступало, но скорее всего это коснется ГИБДД. А насчет участковых, ситуация остается неизменной много лет. Так в Хабаровске на сегодняшний день 170 участковых. На каждого из них приходится примерно по 1,5 — 2 тысячи жителей. Но ведь участковые также уходят в отпуска, болеют, то есть по большому счету всегда на работе процентов 70. Вот и считайте нагрузку.

— А правда, что теперь экипажи патрульно-постовой службы с 4 до 6 часов утра теперь в Хабаровске вообще не работают?

— Мы установили время, когда вызовов в полицию поступает меньше всего, и сократили до минимума число ППС. Какой смысл им бесцельно кататься по городу? Но это не значит, что, если что случится, к вам никто не приедет. На этот случай есть экипажи ГИБДД. Хотя в принципе, видимо, придется возвращать круглосуточное дежурство ППС, планируем ввести форму пешеходного патрулирования улиц.

— Известно, что в некоторых регионах полномочия составлять протоколы на нарушителей тишины полиции уже вернули.

— Кстати, инициатива в возврате принадлежит именно полиции. Уточняю, чтобы граждане понимали: нам тоже надоело, то, что происходит. Однако внести поправки в Закон о полиции на этот счет — большая проблема. Поэтому пошли путем заключения соглашений между региональными властями и МВД России о том, что полиция берет на себя функции составлять протоколы и привлекать нарушителей к ответственности. В Хабаровском крае такой документ подготовлен, на днях я участвовал в совещании по этому вопросу. Насколько мне известно, теперь мы ждем только отмашки от МВД.

— Вы думаете, это поможет навести в конце-концов порядок?