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03:34 (мск), источник: Восток Медиа

МВД бьёт тревогу: в Приморье распространяют фальшивые деньги

Полицейские рассказали, где можно попасть на поддельные купюры.

Источник: Reuters

Приморцев предупредили о фальшивых купюрах. Сотрудники полиции попросили жителей региона быть особенно бдительными, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в регионе зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр. Речь идёт о деньгах достоинством 5 тысяч серии БА 5976***, ба 6976***, БА 5876***, ВМ 5084***, ВМ 5884***, ВМ 4784***, ВМ 4874***, БМ 3102***, БМ (МБ) 2418***, МБ (БМ) 2593***, МА (АМ) 4360***, ав 6874***, ав 5874 ***, ав 5674***, АВ 4774***, БВ 9884***, вм 3883***. Стражи порядка уточнили, что буквы серии могут варьироваться — быть как прописными, так и строчными).

«В основном поддельные купюры выявляются в банковских организациях при пересчёте денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчётно-кассовых центрах центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки. Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе-бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот», — говорится в официальном обращении ведомства.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю порекомендовало руководителям торговых компаний, а также индивидуальным предпринимателям розничной и оптовой торговли бдительно относиться к проверке денежных средств, поступающих от клиентов, и приобрести приборы для определения фальшивых денежных знаков, так называемых детекторов банкнот.

В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть подозрения.

Во-первых, купюра не должна быть склеена из двух листов бумаги. Оригинал состоит из целостной части и не имеет расслоений.

Во-вторых, защитные волокна и цифровое обозначение номинала, нанесённое серой краской, которое расположено в левом нижнем углу купюры, не имеют свечения в ультрафиолетовых лучах.

В-третьих, печать банка России также не изменяет цвет с жёлто-зелёного оттенка на красно-коричневый при рассмотрении её под иным углом.

В-четвёртых, наощупь бумага не такая эластичная и не имеет характерного хруста.

В-пятых, фальшивомонетчики используют водорастворимые красители, поэтому если слегка намочить цветное изображение и растереть его, на фальшивой купюре оно расплывется, если потереть серию и номер купюр, расположенные слева, краска начнет стираться.

В-шестых, мелкие детали, такие как микроузоры, защитные сетки и прочие, не просматриваются.

Кроме того, приморцам следует внимательно просматривать купюры на предмет наличия водяных знаков, специальных защитных нитей, рельефности изображения текстов «Билет Банка России», «Подделка билетов банка России преследуется по закону», наличие меток для людей с ослабленным зрением.

В случае обнаружения поддельной денежной банкноты гражданам необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путём совершения расчётных операций: можно не только потерять деньги, но и оказаться привлечённым к уголовной ответственности.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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