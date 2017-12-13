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03:31 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке ищут телефонных террористов

Накануне поступило сообщение о заминировании нескольких объектов.

Накануне в полицию краевого центра поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. Сотрудниками ведомства провели проверочные мероприятия. В ходе обследования зданий опасных предметов не обнаружено. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как агентству рассказали в пресс-службе краевого УМВД, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личностей граждан, сообщивших о заминировании. Из неофициальных источников известно, что в сообщениях говорилось о зданиях по следующим адресам — улица Семёновская, 15, проспект Красного знамени, 66, и улица Русская, 65.

Из-за того, что в районе площади Семёновская длительное время было перекрыто движение, в центре Владивостока накануне вечером образовались серьёзные пробки.

По словам источника, близкого к правоохранительным органам, в данном случае речь идёт о так называемом «телефонном терроризме», то есть, хулиганстве. Реальной угрозы теракта не было.

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