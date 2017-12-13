Во Владивостоке ищут телефонных террористов
Накануне поступило сообщение о заминировании нескольких объектов.
Накануне поступило сообщение о заминировании нескольких объектов.
Накануне в полицию краевого центра поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. Сотрудниками ведомства провели проверочные мероприятия. В ходе обследования зданий опасных предметов не обнаружено. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как агентству рассказали в
По словам источника, близкого к правоохранительным органам, в данном случае речь идёт о так называемом «телефонном терроризме», то есть, хулиганстве. Реальной угрозы теракта не было.