Хабаровчанина осудили за наживу на строительстве домов для детей-сирот

В Хабаровске вынесли приговор руководителю строительных компаний, который должен был возвести дома для детей-сирот, но решил нажиться на этом. Он похитил больше 50 миллионов рублей, которые должны были пойти на эти цели.

Уголовное дело против бизнесмена правоохранители возбудили после проверки исполнения законодательства при строительстве квартир для льготной категории граждан за счёт бюджетных денег. Злоумышленника признали виновным в растрате вверенного имущества и мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что генеральный директор двух фирм — ООО «ПСК «Востокинвестстрой» и «Капитель» — в 2013 году заключил с краевым министерством госконтракт на строительство квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дома должны были появиться в селе Мирном Хабаровского района. Застройщик обязался возвести и передать квартиры в собственность края до конца 2013 года. Однако руководитель компаний растратил перечисленные ему из регионального Минстроя деньги и сорвал исполнение контракта.

Кроме того, фигурант от имени ПСК «Востокинвестстрой» заключил с подконтрольной ему организацией фиктивный договор купли-продажи спецтехники и предоставил налоговую декларацию с фиктивными сведениями о сумме НДС, которую нужно возместить. В результате он получил больше 1,3 миллиона рублей бюджетных денег.