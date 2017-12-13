Хабаровчанина осудили за наживу на строительстве домов для детей-сирот
Предприниматель похитил больше 50 миллионов рублей из краевого бюджета.
Предприниматель похитил больше 50 миллионов рублей из краевого бюджета.
В Хабаровске вынесли приговор руководителю строительных компаний, который должен был возвести дома для
Уголовное дело против бизнесмена правоохранители возбудили после проверки исполнения законодательства при строительстве квартир для льготной категории граждан за счёт бюджетных денег. Злоумышленника признали виновным в растрате вверенного имущества и мошенничестве в особо крупном размере.
Суд установил, что генеральный директор двух фирм — ООО «ПСК «Востокинвестстрой» и «Капитель» — в 2013 году заключил с краевым министерством госконтракт на строительство квартир для
Кроме того, фигурант от имени ПСК «Востокинвестстрой» заключил с подконтрольной ему организацией фиктивный договор
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