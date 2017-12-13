При поиске аргентинской подлодки «Сан-Хуан» нашли затонувшее судно

Источник: AP 2017

«ВМС Аргентины… в рамках поисковой операции субмарины “Сан-Хуан” сообщает, что в понедельник, американское исследовательское судно “Атлантис” провело изучение двух контактов телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) CURV21», — говорится в заявлении военных.

Как сообщили ВМС Аргентины, в ходе исследования на глубине 650 метров был обнаружен камень длиной один метр. Второй объект, обнаруженный на глубине 139 метров, был определен британским судном ледовой разведки HMS Protector как затонувший корабль.

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».