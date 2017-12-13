В порту Владивостока угробили новенький «Лэнд Крузер»

Во Владивостоке работники порта умудрились угробить совсем новый джип Toyota Land Cruiser. Виновника нелепой аварии устанавливает полиция, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В торговом порту Владивостока произошло серьёзное ДТП с участием свеженького внедорожника Toyota Land Cruiser. Машину только-только привезли в порт и собрались поместить на автоперевозчик — но этого сделать не удалось. Докер, который управлял джипом, по всей видимости, не особенно смотрел за дорогой. В результате он на полном ходу столкнулся с погрузчиком. По-хорошему, «Лэнд Крузер» должен был уступить дорогу портовой технике. Однако водитель джипа этого не сделал, за что и поплатился. По словам очевидцев, работников ГИБДД на месте происшествия ждали почти четыре часа.

Восстановить машину вряд ли получится — она получила слишком серьёзные повреждения. Кто ответит за разбитую иномарку, станет ясно позже. Однако есть большая вероятность, что взыскивать ущерб будут непосредственно с водителя «Тойоты». Так что в следующий раз докер явно будет ездить аккуратнее.