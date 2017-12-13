В порту Владивостока угробили новенький «Лэнд Крузер»
Внедорожник на полном ходу столкнулся с погрузчиком.
Внедорожник на полном ходу столкнулся с погрузчиком.
Во Владивостоке работники порта умудрились угробить совсем новый джип Toyota Land Cruiser. Виновника нелепой аварии устанавливает полиция, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В торговом порту Владивостока произошло серьёзное ДТП с участием свеженького внедорожника Toyota Land Cruiser. Машину
Восстановить машину вряд ли получится — она получила слишком серьёзные повреждения. Кто ответит за разбитую иномарку, станет ясно позже. Однако есть большая вероятность, что взыскивать ущерб будут непосредственно с водителя «Тойоты». Так что в следующий раз докер явно будет ездить аккуратнее.
Стоит отметить, что во Владивостоке то и дело происходят аварии с участием внедорожников. Зачастую эти происшествия оказываются довольно нелепыми. Так, на прошлой неделе на улице Ильичёва компания пьяных подростков разбила джип Toyota Land Cruiser. Нетрезвый школьник со своими друзьями решил покататься на отцовском джипе. Далеко компания не уехала — машина врезалась в столб. Переднюю часть автомобиля буквально смяло.