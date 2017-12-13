Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажке в п. Приамурский недалеко от Хабаровска

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Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia.

Взрыв бытового газа произошел во вторник, 12 декабря, в пятиэтажном жилом доме в поселке Приамурский Смидовичского района ЕАО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, в результате ЧП пострадал один человек. Людей, возможно, расселят на ночь, поскольку сейчас нет возможности оценить ущерб, причиненный дому, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА ЕАОMedia.

«Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Приамурском. Собственник этой квартиры получил ожоги, разрушений нет, лишь стекла выбиты в пятиэтажном жилом доме», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что информация о взрыве поступила от очевидцев в 19.30 по местному времени. Собственник квартиры на последнем этаже пренебрег правилами обращения с газовым оборудованием. Возгорание не распространилось на другие квартиры, в результате хлопка они не пострадали. Жильцы подъезда были эвакуированы в автобусы до дальнейшей оценки состояния жилья специалистами межведомственной комиссии.

«В настоящий момент граждане вернулись в свои квартиры. Подключение к электричеству и газу квартир этого подъезда произойдет в светлое время суток 13 декабря», — отметили в МЧС.

Жителей дома могут расселить на ночь, сообщил ТАСС глава региона Александр Левинталь. По его словам, в настоящее время точно оценить ущерб конструкции дома возможности нет.

«Взрыв был сильный, окна в квартире швырнуло на несколько десятков метров. Оценить ночью ущерб конструкции дома, если он есть, сложно. Пока нет гарантии, что он не пострадал, что нет опасности для остальных квартир. Поэтому жителей сейчас, вероятно, на ночь переселим, может быть, в ближайшую школу», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительной информации, житель квартиры на пятом этаже открыл газ в духовке, долго искал спички, а когда нашел и зажег их, прогремел взрыв. Возник пожар, но прибывшие пожарные его быстро потушили.