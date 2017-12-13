Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
На лице американца выросли грибы
Песков заявил об «обеспокоенности» из-за заявлений Саакашвили
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
СМИ: Путину доложили в Ростехе об уникальном российском оружии
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
12Белый дом Рождества
04:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Уволенный взял в заложники дежурную по станции Хурмули

Дело о незаконном лишении свободы рассмотрит суд Солнечного района.

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завершили работу по делу о незаконном лишении свободы, преступление было совершено в сентябре 2017.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, обвиняемого, 43-летнего жителя посёлка Горин Солнечного района, ранее уволили из Эксплуатационного локомотивного депо филиала ОАО «РЖД». Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нашёл деревянный брус и, используя его как оружие, закрыл входную дверь помещения железнодорожной станции Хурмули и не давал возможность дежурной по станции выйти из здания.
— Обвиняемый угрожал женщине расправой и причинял ей физическую боль, — отметила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева. За это преступление Уголовный кодекс РФ предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

— Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил его в Солнечный районный суд Хабаровского края для рассмотрения по существу, — говорит старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Аэропорт Хабаровска готов к встрече двухмиллионного пассажира
Уволенный взял в заложники дежурную по станции Хурмули
В ЕС планируют продлить санкции против России
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Главный павильон ВДНХ не пострадал в результате пожара
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
При поиске подлодки «Сан-Хуан» нашли затонувшее судно
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь