Уволенный взял в заложники дежурную по станции Хурмули

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завершили работу по делу о незаконном лишении свободы, преступление было совершено в сентябре 2017.



Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, обвиняемого, 43-летнего жителя посёлка Горин Солнечного района, ранее уволили из Эксплуатационного локомотивного депо филиала ОАО «РЖД». Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нашёл деревянный брус и, используя его как оружие, закрыл входную дверь помещения железнодорожной станции Хурмули и не давал возможность дежурной по станции выйти из здания.

— Обвиняемый угрожал женщине расправой и причинял ей физическую боль, — отметила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева. За это преступление Уголовный кодекс РФ предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.