В Иркутской области нашли тела погибших при крушении вертолета

Вертолет Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технической неисправности. На льду спасатели обнаружили обломки вертолета. Поиски его корпуса велись под водой с помощью глубоководного аппарата Falcon.
«У меня есть информация, что поисковики, находящиеся на месте, где проводится спасательная операция, нашли корпус и тела. Но она носит пока предварительный характер», — сказал собеседник агентства.
Пихтин также добавил, что решение о дальнейших действиях спасателей примет руководство.
Ранее сообщалось, что следователи рассматривают в качестве причин падения вертолета неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.
На борту пропавшего вертолета находились два человека — пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Последний ранее возглавлял компанию «Ангара Лес», которое занималось лесозаготовками и торговлей древесиной. В 2016 году предприятие было ликвидировано. Банщиков продолжил деятельность как частный предприниматель. В районе поселка Чистый у него в аренде находится участок, где работают лесозаготовители.