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04:57 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области нашли тела погибших при крушении вертолета

ИРКУТСК, 13 дек — РИА Новости. Спасатели в Иркутской области обнаружили на дне Ангары тела погибших при крушении вертолета, а также корпус самой машины, сообщил РИА Новости директор Братской региональной поисково-спасательной базы Олег Пихтин.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технической неисправности. На льду спасатели обнаружили обломки вертолета. Поиски его корпуса велись под водой с помощью глубоководного аппарата Falcon.

«У меня есть информация, что поисковики, находящиеся на месте, где проводится спасательная операция, нашли корпус и тела. Но она носит пока предварительный характер», — сказал собеседник агентства.

Пихтин также добавил, что решение о дальнейших действиях спасателей примет руководство.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают в качестве причин падения вертолета неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

На борту пропавшего вертолета находились два человека — пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Последний ранее возглавлял компанию «Ангара Лес», которое занималось лесозаготовками и торговлей древесиной. В 2016 году предприятие было ликвидировано. Банщиков продолжил деятельность как частный предприниматель. В районе поселка Чистый у него в аренде находится участок, где работают лесозаготовители.

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