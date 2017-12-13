В Иркутской области нашли тела погибших при крушении вертолета

Источник: РИА "Новости"

Вертолет Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технической неисправности. На льду спасатели обнаружили обломки вертолета. Поиски его корпуса велись под водой с помощью глубоководного аппарата Falcon.

«У меня есть информация, что поисковики, находящиеся на месте, где проводится спасательная операция, нашли корпус и тела. Но она носит пока предварительный характер», — сказал собеседник агентства.

Пихтин также добавил, что решение о дальнейших действиях спасателей примет руководство.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают в качестве причин падения вертолета неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.