Особый противопожарный режим могут ввести в Иркутской области

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В Иркутской области рассматривают вопрос об установлении в регионе особого противопожарного режима из-за участившейся гибели людей на пожарах и в связи с предстоящими праздниками. Как сообщает 12 декабря 2017 года пресс-служба правительства области со ссылкой на заявление начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Приангарья, меньше чем за месяц на пожарах в регионе погибло 16 человек.

В частности, Валентин Нелюбов напомнил, что 30 ноября в Осинском районе на пожаре погибли три человека, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В садоводстве в Усольском районе 10 декабря погибли пять человек, в том числе один ребенок, которому не исполнилось года. Причина этого пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В частном жилом доме в д. Шульгино Аларского района 11 декабря погибли двое детей — 1 и 5 лет. Наиболее вероятной причиной послужила детская шалость с огнем, на момент пожара дети оставались дома одни.

Валентин Нелюбов предположил, что предупредить гибель людей на пожарах можно с внедрением в жилье приборов раннего обнаружения пожара. Он также обратил внимание на необходимость обследования и принятия неотложных мер по ремонту и восстановлению печного отопления и электропроводки в местах проживания многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов, семей, находящихся в социально опасном положении.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов рассказал, что для предупреждения гибели детей на пожарах ведомство поручило учреждениями соцобслуживания регулярно вести патронаж, в том числе организуемый сотрудниками подразделений МЧС России, всех замещающих, неблагополучных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Взрослым в таких семьях напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электроприборами, печным отоплением, бытовым газом. С 8 ноября по 1 декабря соцработники посетили 2734 семьи, вручили им соответствующие памятки и буклеты.

Владимир Родионов подчеркнул, что если условия проживания в обследуемых семьях представляют угрозу жизни и здоровью детей и подростков (в т.ч. неисправность электропроводки, электроприборов, утечка газа, аварийное состояние печного отопления), об этом сообщают в соответствующие органы.

Глава МЧС в регионе предложил главам муниципальных образований Иркутской области. которые участвовали в заседании комиссии в режиме видеоконференции, провести дополнительные рейды по выявлению указанных проблем с участием специалистов по монтажу и обслуживанию печного оборудования и электросетей. Валентин Нелюбов отметил, что во время рейдов необходимо напомнить гражданам о важности установки в домах современных средств обнаружения пожара и показывать им фотографии пожаров, свидетельствующие о гибели детей на пожарах, основной упор в работе делать на многодетные семьи.