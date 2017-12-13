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05:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Потенциальный убийца обезврежен в Приморье

В Дальнереченке мужчина, угрожавший другому гражданину убийством, скрылся от суда, сообщили Deita. ru в ФССП Приморья.

Граждfнин П. не явился в суд на рассмотрение уголовного дела, в связи с чем постановлением мирового судьи был объявлен в розыск.

Обвиняемого удалось разыскать в селе Речное Дальнереченского района в ходе проверки адресов, где мог находиться объявленный в розыск гражданин.

Судебным приставом по ОУПДС он был задержан и доставлен в суд.

Михаил Грач.

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