Потенциальный убийца обезврежен в Приморье
В Дальнереченке мужчина, угрожавший другому гражданину убийством, скрылся от суда, сообщили Deita. ru в ФССП Приморья.
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В Дальнереченке мужчина, угрожавший другому гражданину убийством, скрылся от суда, сообщили Deita. ru в ФССП Приморья.
Граждfнин П. не явился в суд на рассмотрение уголовного дела, в связи с чем постановлением мирового судьи был объявлен в розыск.
Обвиняемого удалось разыскать в селе Речное Дальнереченского района в ходе проверки адресов, где мог находиться объявленный в розыск гражданин.
Судебным приставом по ОУПДС он был задержан и доставлен в суд.
Михаил Грач.