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05:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Учредителя строительной компании «Консоль» приговорили к трем годам тюрьмы

Женщина не исполнила обязательства по договору участия в строительстве жилья.

Учредителя строительной компании «Консоль» Елену Мансурову приговорили к трем годам тюрьмы за обман дольщиков. Женщину осудили по статье «мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, руководительница компании не исполнила обязательства по договору участия в строительстве жилья. Сторона обвинения доказала, что учредитель компании-застройщика жилого дома № 4А на пер. Светлогорский заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Консоль Инвест». Подозреваемая сама же была учредителем и директором данной фирмы.

Осужденная знала, что у подрядчика нет денег на строительство дома. Несмотря на это, она заключила договор с покупательницей на сумму 1,2 млн рублей.

«Приговором суда с учетом смягчающих обстоятельств осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в ИК общего режима. В счет возмещения ущерба в пользу потерпевшей взыскан 1 млн 289 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, компания «Консоль» восемь лет назад признана банкротом. Согласно данным Стройнадзора, дома по ул. Партизана Железняка, в пер. Светлогорском и в жилом массиве «Аэропорт» остались недостроенными. В марте 2008 года Елену Мансурову — директора компании — суд приговорил к одному году лишения свободы условно. Договоры с 346 дольщиками были заключены с 2007 по 2012 годы. В полицию обратились 60 из них.

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Учредителя строительной компании «Консоль» приговорили к трем годам тюрьмы
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