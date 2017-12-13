Учредителя строительной компании «Консоль» приговорили к трем годам тюрьмы

Учредителя строительной компании «Консоль» Елену Мансурову приговорили к трем годам тюрьмы за обман дольщиков. Женщину осудили по статье «мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, руководительница компании не исполнила обязательства по договору участия в строительстве жилья. Сторона обвинения доказала, что учредитель компании-застройщика жилого дома № 4А на пер. Светлогорский заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Консоль Инвест». Подозреваемая сама же была учредителем и директором данной фирмы.

Осужденная знала, что у подрядчика нет денег на строительство дома. Несмотря на это, она заключила договор с покупательницей на сумму 1,2 млн рублей.

«Приговором суда с учетом смягчающих обстоятельств осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в ИК общего режима. В счет возмещения ущерба в пользу потерпевшей взыскан 1 млн 289 тысяч рублей», — говорится в сообщении.