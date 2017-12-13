Учредителя строительной компании «Консоль» приговорили к трем годам тюрьмы
Женщина не исполнила обязательства по договору участия в строительстве жилья.
Женщина не исполнила обязательства по договору участия в строительстве жилья.
Учредителя строительной компании «Консоль» Елену Мансурову приговорили к трем годам тюрьмы за обман дольщиков. Женщину осудили по статье «мошенничество». Об этом сообщили в
По данным ведомства, руководительница компании не исполнила обязательства по договору участия в строительстве жилья. Сторона обвинения доказала, что учредитель
Осужденная знала, что у подрядчика нет денег на строительство дома. Несмотря на это, она заключила договор с покупательницей на сумму 1,2 млн рублей.
«Приговором суда с учетом смягчающих обстоятельств осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в ИК общего режима. В счет возмещения ущерба в пользу потерпевшей взыскан 1 млн 289 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, компания «Консоль» восемь лет назад признана банкротом. Согласно данным Стройнадзора, дома по ул. Партизана Железняка, в пер. Светлогорском и в жилом массиве «Аэропорт» остались недостроенными. В марте 2008 года Елену Мансурову — директора компании — суд приговорил к одному году лишения свободы условно. Договоры с 346 дольщиками были заключены с 2007 по 2012 годы. В полицию обратились 60 из них.