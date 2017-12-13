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07:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

Более 15 тысяч жителей Приангарья заболели ОРВИ

Чаще болеют дети.

Источник: РИА "Новости"

За прошедшую неделю в Иркутской области зафиксировано15026 случаев заболевания ОРВИ, из них 12444 — это дети. Грипп не выявлен. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

По словам специалистов, сейчас на территории Иркутской области отмечается неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. В регионе среди населения преимущественно циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

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