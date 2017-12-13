Более 15 тысяч жителей Приангарья заболели ОРВИ
Чаще болеют дети.
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За прошедшую неделю в Иркутской области зафиксировано15026 случаев заболевания ОРВИ, из них 12444 — это дети. Грипп не выявлен. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.
По словам специалистов, сейчас на территории Иркутской области отмечается неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. В регионе среди населения преимущественно циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.