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05:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский пенсионер более суток блуждал по Амуру из-за метели

Мужчину нашли волонтеры и спасатели МЧС.

Пенсионер из Хабаровска больше суток бродил по амурскому льду, заблудившись во время метели в понедельник, 11 декабря. Его нашли на следующий день на замерзшей реке недалеко от стадиона имени Ленина. Несмотря на то, что 74-летний мужчина долгое время провел на морозе, сейчас его здоровью ничто не угрожает, сообщает портал «Губерния».

Координатор добровольческого отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев рассказал, как прошла спасательная операция.

«Мужчина, которого мы искали, увлекался рыбалкой. Днем 11 декабря он пошел с удочкой на реку в районе хабаровской набережной. Когда началась метель, рыбак из-за плохой видимости заблудился. В итоге он дошел до Большого Уссурийского острова. Увидев под утро дикий берег, пенсионер сообразил, что идет в противоположную от дома сторону, и направился обратно. В спасательной операции принимали участие не только мы и спасатели, но и студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий — будущие сотрудники МЧС», — рассказал Сергей Савельев.

Собеседник добавил, что после медосмотра мужчину отвезли домой. По словам родственников, сейчас с пенсионером все в порядке.

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Хабаровский пенсионер более суток блуждал по Амуру из-за метели
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