Хабаровский пенсионер более суток блуждал по Амуру из-за метели
Мужчину нашли волонтеры и спасатели МЧС.
Мужчину нашли волонтеры и спасатели МЧС.
Пенсионер из Хабаровска больше суток бродил по амурскому льду, заблудившись во время метели в понедельник, 11 декабря. Его нашли на следующий день на замерзшей реке недалеко от стадиона имени Ленина. Несмотря на то, что 74-летний мужчина долгое время провел на морозе, сейчас его здоровью ничто не угрожает, сообщает портал «Губерния».
Координатор добровольческого отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев рассказал, как прошла спасательная операция.
«Мужчина, которого мы искали, увлекался рыбалкой. Днем 11 декабря он пошел с удочкой на реку в районе хабаровской набережной. Когда началась метель, рыбак
Собеседник добавил, что после медосмотра мужчину отвезли домой. По словам родственников, сейчас с пенсионером все в порядке.