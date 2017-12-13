Хабаровский пенсионер более суток блуждал по Амуру из-за метели

Пенсионер из Хабаровска больше суток бродил по амурскому льду, заблудившись во время метели в понедельник, 11 декабря. Его нашли на следующий день на замерзшей реке недалеко от стадиона имени Ленина. Несмотря на то, что 74-летний мужчина долгое время провел на морозе, сейчас его здоровью ничто не угрожает, сообщает портал «Губерния».

Координатор добровольческого отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев рассказал, как прошла спасательная операция.

«Мужчина, которого мы искали, увлекался рыбалкой. Днем 11 декабря он пошел с удочкой на реку в районе хабаровской набережной. Когда началась метель, рыбак из-за плохой видимости заблудился. В итоге он дошел до Большого Уссурийского острова. Увидев под утро дикий берег, пенсионер сообразил, что идет в противоположную от дома сторону, и направился обратно. В спасательной операции принимали участие не только мы и спасатели, но и студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий — будущие сотрудники МЧС», — рассказал Сергей Савельев.