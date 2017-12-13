В Красноярском крае застрелили бегавшего по городу полярного волка

В Норильске сотрудники Росгвардии застрелили белого волка, который объявился в городе несколько дней назад, сообщают в прес-службе ведомства.

Напомним, на хищника в центре города пожаловались трое норильчан, которых он покусал. Сотрудники полиции и службы спасения прочёсывали местность, но животного не обнаружили. Позже к поиску подключились сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Им сообщили, что животное замечено в районе проезда Котульского, в пасти оно несло собаку и скрылось в подъезде одного из домов.