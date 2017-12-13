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07:42 (мск), источник: Kazinform

Маршрутный автобус задавил сидящего на дороге человека в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Маршрутный автобус насмерть сбил мужчину, который сидел на проезжей части в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

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Наезд на человека произошел на улице Гагарина в северном направлении между улицами Кабанбай батыра и Карасай батыра.

Со слов водителя автобуса 81 маршрута, он ехал по улице Гагарина, а человек — мужчина 30−35 лет сидел прямо на проезжей части. Водитель общественного транспорта утверждает, что в темноте не сразу увидел человека, а когда начал тормозить, было уже поздно, и наезда избежать не удалось.

От полученных травм человек скончался на месте.

При осмотре документов у погибшего не было. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция Алматы.

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