Маршрутный автобус задавил сидящего на дороге человека в Алматы

Наезд на человека произошел на улице Гагарина в северном направлении между улицами Кабанбай батыра и Карасай батыра.

Со слов водителя автобуса 81 маршрута, он ехал по улице Гагарина, а человек — мужчина 30−35 лет сидел прямо на проезжей части. Водитель общественного транспорта утверждает, что в темноте не сразу увидел человека, а когда начал тормозить, было уже поздно, и наезда избежать не удалось.