Маршрутный автобус задавил сидящего на дороге человека в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Маршрутный автобус насмерть сбил мужчину, который сидел на проезжей части в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Маршрутный автобус насмерть сбил мужчину, который сидел на проезжей части в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
Наезд на человека произошел на улице Гагарина в северном направлении между улицами Кабанбай батыра и Карасай батыра.
Со слов водителя автобуса 81 маршрута, он ехал по улице Гагарина, а человек — мужчина 30−35 лет сидел прямо на проезжей части. Водитель общественного транспорта утверждает, что в темноте не сразу увидел человека, а когда начал тормозить, было уже поздно, и наезда избежать не удалось.
От полученных травм человек скончался на месте.
При осмотре документов у погибшего не было. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция Алматы.