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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Супруги из Челябинской области торговали ядовитым алкоголем

Бойкий сбыт отравы предприимчивая пара организовала в одном из районов Челябинска.

Супружеская пара решила — хватить жить бедно, пора богатеть. Для этого они закупили спиртосодержащую жидкость и стали разливать отраву по бутылкам. В продажу водноспиртовую жидкость они пускали по низким ценам, так что спрос на крепкий напиток был постоянным. Однако, их вскоре поймали, а жидкость отдали на экспертизу.

— Этиловый спирт, из которого была изготовлена водка, согласно заключению эксперта, не пригоден для производства алкогольной продукции и внесен в список ядовитых веществ, — рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. — Расследование уголовного дела в отношении супругов завершено и дело передано прокурору для утверждения обвинения.

Статья, по которой супругов обвиняют в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, им может отмерить до шести лет лишения свободы в колонии. В любом случае, судьбу несостоявшихся бизнесменов будет решать суд.

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