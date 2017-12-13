Супруги из Челябинской области торговали ядовитым алкоголем

Супружеская пара решила — хватить жить бедно, пора богатеть. Для этого они закупили спиртосодержащую жидкость и стали разливать отраву по бутылкам. В продажу водноспиртовую жидкость они пускали по низким ценам, так что спрос на крепкий напиток был постоянным. Однако, их вскоре поймали, а жидкость отдали на экспертизу.

— Этиловый спирт, из которого была изготовлена водка, согласно заключению эксперта, не пригоден для производства алкогольной продукции и внесен в список ядовитых веществ, — рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. — Расследование уголовного дела в отношении супругов завершено и дело передано прокурору для утверждения обвинения.