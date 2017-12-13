Супруги из Челябинской области торговали ядовитым алкоголем
Бойкий сбыт отравы предприимчивая пара организовала в одном из районов Челябинска.
Бойкий сбыт отравы предприимчивая пара организовала в одном из районов Челябинска.
Супружеская пара решила — хватить жить бедно, пора богатеть. Для этого они закупили спиртосодержащую жидкость и стали разливать отраву по бутылкам. В продажу водноспиртовую жидкость они пускали по низким ценам, так что спрос на крепкий напиток был постоянным. Однако, их вскоре поймали, а жидкость отдали на экспертизу.
— Этиловый спирт, из которого была изготовлена водка, согласно заключению эксперта, не пригоден для производства алкогольной продукции и внесен в список ядовитых веществ, — рассказали в
Статья, по которой супругов обвиняют в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, им может отмерить до шести лет лишения свободы в колонии. В любом случае, судьбу несостоявшихся бизнесменов будет решать суд.