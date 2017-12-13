Антирекорд 2017 года: новосибирца осудят в 39 раз

В дежурную часть линейного отдела МВД на станции Барабинск поступило заявление от работников железнодорожного предприятия о хищении из рабочего помещения микроволновой печи и электрического чайника.

«Вскоре сотрудники транспортной полиции установили 55-летнего жителя Новосибирской области, ранее привлекавшего к уголовной ответственности 38 раз, — говорит представитель регионального управления МВД на транспорте Аягоз Ашимова. — Все прежние судимости он получил за совершение аналогичных краж. Подозреваемый заходил в различные предприятия под видом трудоустройства на работу и, воспользовавшись отсутствием работников в кабинетах, похищал кошельки, телефоны и другие ценные вещи».