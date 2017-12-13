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07:56 (мск), источник: VN.ru

Антирекорд 2017 года: новосибирца осудят в 39 раз

55-летний житель Новосибирской области, привлекавшийся к уголовной ответственности 38 раз, попался с поличным на краже микроволновки и чайника.

В дежурную часть линейного отдела МВД на станции Барабинск поступило заявление от работников железнодорожного предприятия о хищении из рабочего помещения микроволновой печи и электрического чайника.

«Вскоре сотрудники транспортной полиции установили 55-летнего жителя Новосибирской области, ранее привлекавшего к уголовной ответственности 38 раз, — говорит представитель регионального управления МВД на транспорте Аягоз Ашимова. — Все прежние судимости он получил за совершение аналогичных краж. Подозреваемый заходил в различные предприятия под видом трудоустройства на работу и, воспользовавшись отсутствием работников в кабинетах, похищал кошельки, телефоны и другие ценные вещи».

Вор-рекордсмен признался, что микроволновку и чайник продал за 500 рублей частному таксисту на привокзальной площади Барабинска. Сейчас в отношении рецидивиста расследуется еще одно уголовное дело.

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