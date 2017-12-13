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07:31 (мск), источник: VN.ru

Лобовую атаку устроил иномарке «УАЗ-Патриот»

Лоб в лоб столкнулись отечественный внедорожник «УАЗ-Патриот» и японский седан Nissan Sunny в Советском районе Новосибирска. Несмотря на то, что «японка» двигалась под знак «Уступи дорогу», ее водитель отказался признавать свою вину.

ДТП произошло вечером 12 декабря на пересечении улиц Российской и Демакова в Академгородке, сообщает «Автоспас». Участники аварии двигались навстречу друг другу: Nissan — со стороны улицы Кутателадзе, УАЗ — со стороны проспекта Строителей.

«Водитель УАЗа решил повернуть налево на Российской в сторону Демакова, не пропустив Nissan. В итоге автомобили столкнулись лоб в лоб», — рассказали аваркомы. Пострадавших нет.

Однако на фотографии видно, что водитель иномарки двигался под знак «Уступи дорогу», обратили внимание подписчики паблика «Автоспаса». «Водителю УАЗа безразлично, убедился он или нет (в безопасности) — просто давит тех, кто не смотрит по знакам», — пошутил один из комментаторов.

Куда печальнее последствия другой аварии, случившейся в Новосибирске накануне: в столкновении Toyota Carib и Toyota Marino повредил шейный отдел позвоночника трехлетний мальчик. Причем водитель, пытавшийся проехать на запрещающий сигнал светофора, заявил, что ему «вообще пофиг».

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