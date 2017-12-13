Лобовую атаку устроил иномарке «УАЗ-Патриот»

ДТП произошло вечером 12 декабря на пересечении улиц Российской и Демакова в Академгородке, сообщает «Автоспас». Участники аварии двигались навстречу друг другу: Nissan — со стороны улицы Кутателадзе, УАЗ — со стороны проспекта Строителей.

«Водитель УАЗа решил повернуть налево на Российской в сторону Демакова, не пропустив Nissan. В итоге автомобили столкнулись лоб в лоб», — рассказали аваркомы. Пострадавших нет.

Однако на фотографии видно, что водитель иномарки двигался под знак «Уступи дорогу», обратили внимание подписчики паблика «Автоспаса». «Водителю УАЗа безразлично, убедился он или нет (в безопасности) — просто давит тех, кто не смотрит по знакам», — пошутил один из комментаторов.