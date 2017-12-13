Новосибирцев просят помочь в розыске мошенниц, обманувших пенсионеров
Мошенники представляли сотрудниками пенсионного фонда и медицинскими работниками.
Мошенники представляли сотрудниками пенсионного фонда и медицинскими работниками.
Полиция просит новосибирцев помочь в розыске мошенниц, обокравших пенсионеров.
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Похожее преступление было в Ленинском районе Новосибирска 11 декабря. Здесь две женщины, представились 84-летней пенсионерке медицинскими работниками. Пожилая женщина впустила «докторов» в дом, а те похитили у нее 300 тысяч рублей.
На сайте ГУ ВМД размещено видео с камер наблюдения на одной из улиц города. Подозреваемые в мошенничестве попали в объектив. Если вы узнали женщин на видеозаписи, размещенной на сайте ГУ МВД по НСО, в полиции просят сообщить об этом по телефону:
Так же в правоохранительных органах напоминают, что неожиданных приходов работников социальных служб и организаций на дом не бывает и не стоит попадаться на уловки мошенников.