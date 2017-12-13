Новосибирцев просят помочь в розыске мошенниц, обманувших пенсионеров

Полиция просит новосибирцев помочь в розыске мошенниц, обокравших пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, 7 декабря в Центральном районе Новосибирска три неизвестных женщины, представившись работниками пенсионного фонда, под предлогом обмена денег проникли в дом к пенсионеру. Доверчивый пенсионер впустил работников «уважаемой организации», а они похитили у него сбережения — более 600 тысяч рублей.

Похожее преступление было в Ленинском районе Новосибирска 11 декабря. Здесь две женщины, представились 84-летней пенсионерке медицинскими работниками. Пожилая женщина впустила «докторов» в дом, а те похитили у нее 300 тысяч рублей.

На сайте ГУ ВМД размещено видео с камер наблюдения на одной из улиц города. Подозреваемые в мошенничестве попали в объектив. Если вы узнали женщин на видеозаписи, размещенной на сайте ГУ МВД по НСО, в полиции просят сообщить об этом по телефону: 8 (383) 232−70−43 , 232−70−44, 232−27−07, 232−21−65, 232−64−79.