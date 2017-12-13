Златоустовские спасатели помогли туристке, повредившей ногу на «Таганае»
Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшую женщину из приюта в горах.
Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшую женщину из приюта в горах.
Тревожный звонок на пульт дежурного по Златоустовскому отряду спасателей поступил в минувший понедельник, 11 декабря. Пришло сообщение о том, что 33-летняя женщина травмировала ногу в национальном парке «Таганай». Самостоятельно передвигаться не может, поэтому необходима срочная эвакуация.
— Туристка повредила ногу возле Киалимского кордона несколько часов назад и сама добралась до приюта в горах, — рассказали в
Прибывшие по указанному адресу златоустовские спасатели перетянули пострадавшей ногу эластичным бинтов, усадили в снегоход и отвезли на Центральную усадьбу. Там туристку ждал муж и медицинские работники.