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06:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Златоустовские спасатели помогли туристке, повредившей ногу на «Таганае»

Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшую женщину из приюта в горах.

Тревожный звонок на пульт дежурного по Златоустовскому отряду спасателей поступил в минувший понедельник, 11 декабря. Пришло сообщение о том, что 33-летняя женщина травмировала ногу в национальном парке «Таганай». Самостоятельно передвигаться не может, поэтому необходима срочная эвакуация.

— Туристка повредила ногу возле Киалимского кордона несколько часов назад и сама добралась до приюта в горах, — рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда Златоуста. — Женщина получила растяжение связок правого коленного сустава.

Прибывшие по указанному адресу златоустовские спасатели перетянули пострадавшей ногу эластичным бинтов, усадили в снегоход и отвезли на Центральную усадьбу. Там туристку ждал муж и медицинские работники.

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