Златоустовские спасатели помогли туристке, повредившей ногу на «Таганае»

Тревожный звонок на пульт дежурного по Златоустовскому отряду спасателей поступил в минувший понедельник, 11 декабря. Пришло сообщение о том, что 33-летняя женщина травмировала ногу в национальном парке «Таганай». Самостоятельно передвигаться не может, поэтому необходима срочная эвакуация.

— Туристка повредила ногу возле Киалимского кордона несколько часов назад и сама добралась до приюта в горах, — рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда Златоуста. — Женщина получила растяжение связок правого коленного сустава.