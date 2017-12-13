Обвиняемый во взрыве в Нью-Йорке рассказал следствию многое

Во вторник в полдень в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка состоялась пресс-конференция по поводу взрыва бомбы, устроенного, по словам следствия, 27-летним Акайедом Уллой.

Одновременно прокуратура распространила первый судебный документ по этому делу, называющийся «Жалобой» (Compaint) и представляющий собой ходатайство судье-магистрату о выдаче ордера на арест подозреваемого.

Документ занимает 10 страниц и вышел из-под пера следователя министерства внутренней безопасности США Джозефа Серсиелло, входящего в состав нью-йоркской спецгруппы ФБР по борьбе с терроризмом.

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Улла обвиняется в нем в «предоставлении существенной помощи и ресурсов организации, которая признана террористической», а именно «Исламскому государству» (в РФ также запрещена), «применении оружия массового поражения», «взрыве бомбы в общественном месте», «разрушении имущества посредством пожара или взрывчатого вещества» и «использовании взрывчатого устройства для совершения преступления с применением насилия».

Взрыв произошел в 07:20 утра в понедельник в подземном переходе, соединяющем станции метро на 7-й и 8-й авеню и 42-й улице, то есть под тем местом, где автор этих строк присутствовал в минувшую пятницу на палестинской демонстрации.

Место взрыва находится в непосредственной близости от главной автобусной станции Манхэттена, известной как Автобусный терминал Портового управления.

После взрыва полицейские нашли Уллу лежащим на полу перехода. В кармане его брюк была обнаружена батарейка на девять вольт, от которой к его куртке тянулись провода. Под курткой были две пластиковые стяжки.

На полу были найдены обломки металлической трубы и концевой пробки. К проводам были присоединены осколки лампочки от рождественной электрогирлянды. В списке вещдоков фигурирут также металлические винтики и кусочки пластиковых хомутов.

После ареста

Следователь Серсиелло изучил видеозаписи, сделанные в переходе камерой наблюдения. В 07:18 на ней появляется человек, в котором можно опознать Уллу. Через считанные секунды камера зафиксировала взрыв, после которого Улла падает на пол.

Местные СМИ сообщали, что его рука тянулась к мобильнику, и предположили, что он пытался привести в действие вторую бомбу. Но в документе следователя об этом нет ни слова.

Взяв его под стражу, полиция доставила Уллу в больницу Бельвью на Первой авеню, куда обычно привозят на медосмотр задержанных со всего Манхэттена. Ему огласили обычный список прав задержанного, известный в США как «права Миранды». Улла ими не воспользовался и согласился отвечать на вопросы без адвоката.

Он, в частности, признал, что изготовил бомбу и привел ее в действие 11 декабря. «Я сделал это для «Исламского государства», — сказал Улла.

По его словам, он сделал бомбу у себя в квартире в Бруклине. Он начал запасаться исходными материалами для нее за две-три недели до взрыва. Корпусом ее служила металлическая труба, которую Улла заполнил взрывчаткой собственного изготовления. Электрогирлянда, провода и батарейка были предназначены для того, чтобы привести бомбу в действие.

Улла затем набил в трубу винты в расчете на то, чтобы поразить как можно больше людей. По этой же причине он выбрал для акции будний день.

Он объяснил, что взорвал бомбу в знак протеста против политики американского правительства, в том числе на Ближнем Востоке.

Процесс радикализации

Процесс его радикализации завязался примерно в 2014 году. Улла заявил, что на него повлияли видеозаписи ИГ в интернете. В частности, он внял его призыву устраивать теракты в своих странах, если у неофитов не будет возможности поехать за границу и присоединиться к ИГ там.

Где-то год назад Улла начал изучать руководства для самодеятельных бомбистов.

Отправляясь в понедельник на операцию, Улла написал в «Фейсбуке»: «Трамп, тебе не удалось защитить свою страну!».

Как пишет следователь Серсиелло, «исходя из своей подготовки и опыта, я понял это как-то, что Улла подразумевал нынешнего президента Соединенных Штатов».

На обыске в его бруклинской квартире были найдены металлические трубы, куски провода и рождественской гирлянды, винты, аналогичные найденным на месте взрыва, и паспорт на имя Уллы с рукописными надписями, в том числе «О Америка, умри в ярости своей!».

В тот же день местные родственники Уллы, приехавшего в США в 2011 году из Бангладеш на правах члена семьи иммигрантов, выразили свое возмущение поведением правоохранительных органов.

«Мы глубоко опечалены нападением, произошедшим сегодня у нас в городе, и утверждениями по адресу нашей семьи», — говорилось в заявлении родственников Уллы, распространенном через «Нью-йорский совет по американо-исламским отношениям».

Авторы заявления выражают протест по поводу того, как с ними обращались в первые часы после взрыва.

Мы видели сегодня, как наших детей, части которых не больше четырех лет, держали на холоде, пока их родителей допрашивали.

«Нашего родственника-подростка вытащили с занятия в школе и допрашивали без адвоката, без его родителей, — говорится дальше. — Это не те действия, которых мы ожидаем от нашей судебной системы».

По словам полиции, она произвела обыск на квартире, где Улла жил с родителями, а также на квартире одной из его родственниц. Как писала New York Times, полицейские вывели из дома и увезли какую-то женщину в хиджабе.

Владимир Козловский

Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк