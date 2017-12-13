Столярный цех в Челябинске загорелся из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Горело производственное помещение на площади 250 кв. метров, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». В металлическом боксе огонь уничтожал деревянные изделия и оборудование.

По предварительным данным МЧС, сначала сотрудники предприятия сами пытались потушить пожар — огнеборцы нашли несколько использованных огнетушителей. Однако, видимо, пламя не поддавалось и уже тогда вызвали пожарных.

На тушении возгорания били задействованы 20 специалистов и 6 автоцистерн. Около 13 часов огонь в цехе был ликвидирован.