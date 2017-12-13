Столярный цех в Челябинске загорелся из-за грубых нарушений пожарной безопасности
Накануне, 12 декабря, в 12:07 пожарные приняли вызов в столярный цех в Металлургическом районе Челябинска.
Накануне, 12 декабря, в 12:07 пожарные приняли вызов в столярный цех в Металлургическом районе Челябинска.
Горело производственное помещение на площади 250 кв. метров, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». В металлическом боксе огонь уничтожал деревянные изделия и оборудование.
По предварительным данным МЧС, сначала сотрудники предприятия сами пытались потушить пожар — огнеборцы нашли несколько использованных огнетушителей. Однако, видимо, пламя не поддавалось и уже тогда вызвали пожарных.
Специалисты установили, что внутреннее помещение бокса разделяет на две половины металлическая перегородка, в одной части находится столярный цех, а в другой — сварочный пост. Такое соседство является грубым нарушением требований пожарной безопасности, отмечают сотрудники МЧС. Для безопасности необходимо было изолировать эти производственные площадки противопожарной перегородкой.