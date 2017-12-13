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07:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Столярный цех в Челябинске загорелся из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Накануне, 12 декабря, в 12:07 пожарные приняли вызов в столярный цех в Металлургическом районе Челябинска.

Горело производственное помещение на площади 250 кв. метров, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». В металлическом боксе огонь уничтожал деревянные изделия и оборудование.

По предварительным данным МЧС, сначала сотрудники предприятия сами пытались потушить пожар — огнеборцы нашли несколько использованных огнетушителей. Однако, видимо, пламя не поддавалось и уже тогда вызвали пожарных.

На тушении возгорания били задействованы 20 специалистов и 6 автоцистерн. Около 13 часов огонь в цехе был ликвидирован.

Специалисты установили, что внутреннее помещение бокса разделяет на две половины металлическая перегородка, в одной части находится столярный цех, а в другой — сварочный пост. Такое соседство является грубым нарушением требований пожарной безопасности, отмечают сотрудники МЧС. Для безопасности необходимо было изолировать эти производственные площадки противопожарной перегородкой.

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