Челябинский охотник застрелил «коллегу», приняв его за лося, в лесах Башкирии

Житель Челябинской области задержан за смертельный выстрел в охотника, которого он принял за лося, — потерпевший скончался на месте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел днем 10 декабря в лесах Белокатайского района Башкирии. Житель челябинской области охотился с товарищами рядом с селом Урагала. Один из его знакомых зашел в чащу, обещав выгнать оттуда лося. Когда 56-летний южноуралец заметил шевеление за кустом, то решил, что оттуда должен выбежать сохатый и произвел выстрел из карабина «Сайга-МК». Снаряд угодил в незнакомого охотника из другой группы, подстерегавшей волка. Потерпевший скончался на месте.

В отношении челябинца возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.