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07:12 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинский охотник застрелил «коллегу», приняв его за лося, в лесах Башкирии

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Житель Челябинской области задержан за смертельный выстрел в охотника, которого он принял за лося, — потерпевший скончался на месте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел днем 10 декабря в лесах Белокатайского района Башкирии. Житель челябинской области охотился с товарищами рядом с селом Урагала. Один из его знакомых зашел в чащу, обещав выгнать оттуда лося. Когда 56-летний южноуралец заметил шевеление за кустом, то решил, что оттуда должен выбежать сохатый и произвел выстрел из карабина «Сайга-МК». Снаряд угодил в незнакомого охотника из другой группы, подстерегавшей волка. Потерпевший скончался на месте.

В отношении челябинца возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.

Следователи предостерегают охотников и просят их быть внимательнее при стрельбе на охоте, соблюдать правила техники безопасности. Запрещается стрелять на «шум», «шорох», по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости. Стрельбу пулей, даже из гладкоствольных ружей, а также картечью и крупными номерами дроби охотник должен производить с особой осторожностью и только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных.

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