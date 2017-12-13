В суд передано дело в отношении заместителя директора МФЦ и её мужа
Наталья и Илья Гладковы обвиняются в мошенничестве.
Наталья и Илья Гладковы обвиняются в мошенничестве.
Уголовное дело в отношении заместителя директора МФЦ Натальи Гладковой и её мужа Ильи Гладкова передано в суд.
1 декабря уголовное дело Натальи и Ильи Гладковых направили в прокуратуру. Прокурор изучил материалы дела и 8 декабря утвердил обвинительное заключение. Наталья Гладкова обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц», а Илья Гладков по той же статье, но в одном преступлении.
«Санкция статьи, по которой они обвиняются, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Ранее фигуранты уголовного дела свою вину признали и возместили порядка шести миллионов рублей. В течение двух недель будет назначено судебное заседание, которое также пройдёт в течение двух недель», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» гособвинитель Виталий Копылов.
Напомним, что у Ильи и Натальи Гладковых двое несовершеннолетних детей.
Ивану Овчинникову дали условный срок в три года, оштрафовали на 250 тысяч рублей и обязали возместить более 3 млн рублей ущерба.