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07:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В суд передано дело в отношении заместителя директора МФЦ и её мужа

Наталья и Илья Гладковы обвиняются в мошенничестве.

Уголовное дело в отношении заместителя директора МФЦ Натальи Гладковой и её мужа Ильи Гладкова передано в суд.

1 декабря уголовное дело Натальи и Ильи Гладковых направили в прокуратуру. Прокурор изучил материалы дела и 8 декабря утвердил обвинительное заключение. Наталья Гладкова обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц», а Илья Гладков по той же статье, но в одном преступлении.

«Санкция статьи, по которой они обвиняются, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Ранее фигуранты уголовного дела свою вину признали и возместили порядка шести миллионов рублей. В течение двух недель будет назначено судебное заседание, которое также пройдёт в течение двух недель», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» гособвинитель Виталий Копылов.

Напомним, что у Ильи и Натальи Гладковых двое несовершеннолетних детей.

По «Делу МФЦ» уже осудили Ивана Овчинникова, Дмитрия Дымбрылова и Евгения Балуева.

Ивану Овчинникову дали условный срок в три года, оштрафовали на 250 тысяч рублей и обязали возместить более 3 млн рублей ущерба. Экс-директора МФЦ Дмитрия Дымбрылова приговорили к трём годам колонии общего режима и штрафу в размере 305 тысяч рублей. А экс-министра информразвития и связи Евгения Балуева приговорили к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн. рублей.

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