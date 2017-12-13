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07:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске во время пожара в сауне спасатели вынесли из огня 10 человек

Загорелась сауна, смонтированная в однокомнатной квартире. Пожарные установили, что это «проделки» замёрзшей квартирантки.

Накануне, 12 декабря, загорелся 12-й дом на улице Ватутина. Пожарных вызвали в 19:25, когда жильцы собрались в квартирах после работы и учёбы. В подъезде с 7-го по 12-й этаж стоял плотный дым.

На место выехали пять пожарных машин. Сотрудники МЧС спасли 10 человек, ровно половина из которых — дети.

Взрослых пожарные выводили на воздух, надев на них кислородное оборудование. Детей выносили на руках.

Огнеборцы потушили пламя за 10 минут.

Источником пожара оказалась… сауна. Но не досуговое заведение, а кабина в квартире. Однокомнатную квартиру на 7-м этаже снимает 27-летняя девушка. Утром она замёрзла и решила прогреть квартиру с помощью сауны. Запустила термоизлучатель и «гоняла» его в течение семи часов. Вдруг под вечер квартирантка заметила, что в кабине вспыхнул свет. Девушку отбросило на порог тепловой волной. Омичка в шоке выскочила из квартиры, заперла железную дверь и бросилась к соседям вызывать пожарных. Соседи не только позвонили по телефону 01, но и поставили в известность хозяина квартиры. Он тоже прибыл на место и застал пожар в самом разгаре.

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