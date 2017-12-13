В Омске во время пожара в сауне спасатели вынесли из огня 10 человек

Источником пожара оказалась… сауна. Но не досуговое заведение, а кабина в квартире. Однокомнатную квартиру на 7-м этаже снимает 27-летняя девушка. Утром она замёрзла и решила прогреть квартиру с помощью сауны. Запустила термоизлучатель и «гоняла» его в течение семи часов. Вдруг под вечер квартирантка заметила, что в кабине вспыхнул свет. Девушку отбросило на порог тепловой волной. Омичка в шоке выскочила из квартиры, заперла железную дверь и бросилась к соседям вызывать пожарных. Соседи не только позвонили по телефону 01, но и поставили в известность хозяина квартиры. Он тоже прибыл на место и застал пожар в самом разгаре.