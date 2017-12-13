В Красноярске умерла избитая одноклассницами школьница: новые подробности
О том, что незадолго до гибели девочка перенесла тяжелую операцию, знали и дети, и учителя.
О том, что незадолго до гибели девочка перенесла тяжелую операцию, знали и дети, и учителя.
В истории трагической гибели восьмиклассницы Веры К. появляются новые детали. По неофициальной информации, драку подростки
Напомним, в конце ноября ученицы одной из школ Свердловского района Красноярска избили свою 14-летнюю одноклассницу, Веру К. Спустя пять дней после драки, 28 ноября, девочка почувствовала себя плохо и отпросилась с уроков. Поскольку и ученики, и педагоги знали, что Вера недавно перенесла тяжелую операцию на голове, девочку тут же отпустили домой. А вечером она впала в кому, из которой так и вышла. В ночь с 6 на 7 декабря Вера умерла.
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Причиной разборок между подростками стало то, что Вера общалась с мальчиком, который нравился одной из одноклассниц. Она и вызвала Веру на «стрелку». Дрались за территорией школы после уроков. Веру несколько раз ударили по лицу, когда она упала, пинали ногами. Позже девочки будут уверять — хотели только попугать. В СУ СКР по Красноярскому краю говорят, что избиении участвовали трое.
— Две одноклассницы и 15-летняя ученицей 9 класса. В ходе драки девушке все три оппонентки причинили телесные повреждения, — добавили в
Также следствие проверит действия новосибирских нейрохирургов, проводивших ребенку операцию.