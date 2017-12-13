В Красноярске умерла избитая одноклассницами школьница: новые подробности

В истории трагической гибели восьмиклассницы Веры К. появляются новые детали. По неофициальной информации, драку подростки все-таки снимали на видео. Более того, избивали Веру неподалеку от колонии, где однозначно следят за прилегающей территорией. И посмотреть на это собралось около 20 человек, — почти весь класс. Хотя до этого подростки в голос уверяли, что ничего не видели, и ничего не знают. Об этом журналистам рассказали близкие семьи.

Напомним, в конце ноября ученицы одной из школ Свердловского района Красноярска избили свою 14-летнюю одноклассницу, Веру К. Спустя пять дней после драки, 28 ноября, девочка почувствовала себя плохо и отпросилась с уроков. Поскольку и ученики, и педагоги знали, что Вера недавно перенесла тяжелую операцию на голове, девочку тут же отпустили домой. А вечером она впала в кому, из которой так и вышла. В ночь с 6 на 7 декабря Вера умерла.

— Адвокат пока не рекомендует нам рассказывать что-либо, — говорит Евгения, мама умершей после школьной драки восьмиклассницы Веры К., — но мы обязательно будем разбираться в этом. Ждем полных итогов экспертизы, из Новосибирска (где оперировали Веру — прим.ред) должны прийти документы. Говорят, есть видео этой драки, по соцсетям оно не гуляет, но кто-то из них снимал. Рядом с местом, где они дрались, — колония, они тоже за территорией наблюдают…

Причиной разборок между подростками стало то, что Вера общалась с мальчиком, который нравился одной из одноклассниц. Она и вызвала Веру на «стрелку». Дрались за территорией школы после уроков. Веру несколько раз ударили по лицу, когда она упала, пинали ногами. Позже девочки будут уверять — хотели только попугать. В СУ СКР по Красноярскому краю говорят, что избиении участвовали трое.

— Две одноклассницы и 15-летняя ученицей 9 класса. В ходе драки девушке все три оппонентки причинили телесные повреждения, — добавили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю. — 8 декабря возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка наличию либо отсутствию прямой причинно-следственной связи между избиением, создавшейся психотравмирующей ситуацией и смертью девочки.