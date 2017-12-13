Агрессивный житель Хабаровска осужден за наезд на судебного пристава

Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia.

Краснофлотским районным судом г. Хабаровска вынесен приговор должнику, который в феврале 2017 года совершил наезд на судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Судебные приставы отдела судебных приставов по Краснофлотскому району г. Хабаровска в рамках исполнительного производства вышли по месту жительства должника для проверки наличия и сохранности арестованного ранее автомобиля, оставленного на ответственное хранение должнику. Во время проверки имущества должник совершил наезд автотранспортным средством на судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов при исполнении последним своих должностных обязанностей, в результате чего был нанесен вред здоровью судебного пристава.

Вспышки агрессии уже случались у должника. В 2011 году его отправили в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ранее психиатры диагностировали у нынешнего подсудимого расстройство личности. В принудительном лечении хабаровчанин не нуждается, но стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Вместе с тем судом установлено, что это не мешало гражданину осознавать общественно опасный характер его действий.