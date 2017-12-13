Лобовое столкновение трамвая и маршрутки произошло в Челябинске

Источник: Аргументы и факты

Трамвай и маршрутный микроавтобус лоб в лоб столкнулись на Свердловском проспекте в Челябинске утром 13 декабря, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

По словам очевидцев, авария произошла около 8:50 недалеко от пересечения с проспектом Ленина.

«По фото не видно, там кабина на Форде смята в хлам, надеюсь все живы!», — написал один из участников обсуждения в соцсети.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется. Движение трамваев на Медгородок закрыто в оба направления.