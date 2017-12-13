В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ночного смертельного ДТП с участием пешехода
УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Авария с летальным исходом произошла поздним вечером 12 декабря. На 1413 км трассы
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УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Авария с летальным исходом произошла поздним вечером 12 декабря. На 1413 км трассы
Как сообщили в республиканской ГИБДД, 48-летний мужчина из Саратовской области не заметил 57-летнего пешехода, которая переходила дорогу по «зебре». Удар был такой силы, что женщину отбросило на отбойник.
«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте. По предварительным данным, пенсионерка была в темной одежде без светоотражающих элементов», — рассказали дорожные полицейские.
За минувшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали на территории Башкирии 9 аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.