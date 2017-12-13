В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ночного смертельного ДТП с участием пешехода

Как сообщили в республиканской ГИБДД, 48-летний мужчина из Саратовской области не заметил 57-летнего пешехода, которая переходила дорогу по «зебре». Удар был такой силы, что женщину отбросило на отбойник.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте. По предварительным данным, пенсионерка была в темной одежде без светоотражающих элементов», — рассказали дорожные полицейские.