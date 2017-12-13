Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Хороший уход: репортаж из хосписа
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Жителей лучшего подъезда Подмосковья наградили поездкой в Крым
Принц Уильям вручил Джоан Роулинг почетную награду
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Принц Уильям вручил Джоан Роулинг почетную награду
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
08:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ночного смертельного ДТП с участием пешехода

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Авария с летальным исходом произошла поздним вечером 12 декабря. На 1413 км трассы Самара-Уфа-Челябинск водитель «Вольво» насмерть сбил женщину.

Как сообщили в республиканской ГИБДД, 48-летний мужчина из Саратовской области не заметил 57-летнего пешехода, которая переходила дорогу по «зебре». Удар был такой силы, что женщину отбросило на отбойник.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте. По предварительным данным, пенсионерка была в темной одежде без светоотражающих элементов», — рассказали дорожные полицейские.

За минувшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали на территории Башкирии 9 аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
При поиске подлодки «Сан-Хуан» нашли затонувшее судно
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь