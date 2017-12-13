Пожар в Башкирии унёс жизни двух мужчин, одна пенсионерка получила ожоги

Пожар с погибшими и пострадавшей произошёл утром 13 декабря в Янауле, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В 05:13 в дежурную сообщили о пожаре в доме по улице Победы. Открытым огнем горел бревенчатый жилой дом размером 12×10 м и надворные постройки под общей кровлей на площади 44 кв. м.

Огонь тушили 31 пожарный на 12 машинах.

В пожаре пострадала 68-летняя женщина — она получила ожоги. На «скорой» её отвезли в больницу. После разбора завалов обнаружены тела двух погибших мужчин.