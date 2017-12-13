Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секретный враг Путина: можно проиграть уже выигранные выборы -СМИ
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
В антинаркотическом союзе заявили о госпитализации Даны Борисовой
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
В Москве простились с Леонидом Броневым
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
Жена Малахова пришла на вечерику в приталенном платье (фото)
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
17:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Приговор по делу о мошенничестве на 2,3 млн рублей вынесен в Красном Сулине

Приговор по делу о мошенничестве на сумму 2,3 млн рублей вынес Красносулинский районный суд Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, мужчина, которому инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что в июле 2013 года осужденный узнал, что на его знакомого завели уголовное дело по факту дачи взятки, и сообщил ему о якобы имеющейся возможности за 100 тыс. рублей содействовать избранию для того меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Затем злоумышленник предложил потерпевшему за 2,2 млн рублей решить вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.

Сообщается, что полученные от знакомого деньги осужденный потратил на личные нужды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Дядя, дай патрон, я в тебя выстрелю». Герой России о Второй Чеченской
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительную ручную кладь
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
«ВИМ-Авиа» не смогла выплатить сотрудникам зарплату
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Ксения Собчак предложила Юлии Савиновских помощь в борьбе за детей Телеведущая намерена оказать поддержку женщине, лишившейся приемных детей из-за операции по удалению груди
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь