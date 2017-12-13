Приговор по делу о мошенничестве на 2,3 млн рублей вынесен в Красном Сулине

Установлено, что в июле 2013 года осужденный узнал, что на его знакомого завели уголовное дело по факту дачи взятки, и сообщил ему о якобы имеющейся возможности за 100 тыс. рублей содействовать избранию для того меры пресечения, не связанной с лишением свободы.