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08:33 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанец получил 3 года работ за видео боевиков в Telegram

Сувонов переслал видеоролик своему знакомому.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил узбекистанца Шерзода Сувонова к трем годам исправительных работ за распространение в мессенджере Telegram видео боевиков одной из террористических организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сувонов переслал видеоролик боевиков, размещенный на одном из каналов в Telegram, своему знакомому. Ему было предъявлено обвинение по статье УК Узбекистана «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку».

Суд учел положительную характеристику и ходатайство Союза молодежи Узбекистана, а также искренние раскаяния подсудимого, поэтому тюремное заключение Сувонову заменили исправительными работами сроком на три года.

В апреле 2016 года в УК Узбекистана были внесены поправки, предусматривающие уголовное наказание за распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, в СМИ и интернете — в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
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