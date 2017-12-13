Узбекистанец получил 3 года работ за видео боевиков в Telegram

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил узбекистанца Шерзода Сувонова к трем годам исправительных работ за распространение в мессенджере Telegram видео боевиков одной из террористических организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сувонов переслал видеоролик боевиков, размещенный на одном из каналов в Telegram, своему знакомому. Ему было предъявлено обвинение по статье УК Узбекистана «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку».

Суд учел положительную характеристику и ходатайство Союза молодежи Узбекистана, а также искренние раскаяния подсудимого, поэтому тюремное заключение Сувонову заменили исправительными работами сроком на три года.