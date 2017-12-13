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08:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Четверо бизнесменов оштрафованы за хищение из бюджета Перми 23 млн руб

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор трем предпринимателям, обвиняемых в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что трое виновных осуществляли предпринимательскую деятельность от имени ООО «Пламя».

В декабре 2013 году между обществом и муниципальным казенным учреждением «Благоустройство Орджоникидзевского района» был заключен муниципальный контракт по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов, стоимость которого составила 29,2 млн руб. До июля 2017 года ООО «Пламя» обязано было исполнить условия договора выполнив работы по вывозу и захоронению древесных отходов объемом более 90 тонн на полигон ТБО.

Однако заказчику были предъявлены фиктивные документы, изготовленные и подписанные четвертым соучастником, являющимся генеральным директором одной из коммунальных организаций, об исполнении обязательств контракта и якобы захоронении на полигоне ТБО в Очере древесных отходов.

В результате на счет ООО «Пламя» из бюджета было перечислено более 29 млн руб., 23,3 млн из которых они похитили, и распорядились ими по своему усмотрению. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил трех коммерсантов к штрафам в размере 1,4 млн руб. каждого, четвертого — к штрафу в размере 1,2 млн руб.

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