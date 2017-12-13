Житель Омска скончался во время игры в футбол

Вчера поздно вечером в спорткомплексе на улице 1-я Железнодорожная собралась компания молодых мужчин. Футболисты-любители гоняли мяч по полю, когда один из них вдруг упал, схватившись за грудь. К нему подбежали товарищи и кто-то срочно вызвал скорую помощь.

Однако прибывшим на стадион врачам оставалось лишь констатировать смерть 30-летнего мужчины, проживавшем на Левобережье. Уже известно, что никакой травмы во время игры футболист не получал, никто его не бил, и он не обо что не ударялся. Во всяком случае так заявляют все участники игры.