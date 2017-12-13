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08:44 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омска скончался во время игры в футбол

Трагедия произошла в спорткомплексе на улице 1-я Железнодорожная.

Вчера поздно вечером в спорткомплексе на улице 1-я Железнодорожная собралась компания молодых мужчин. Футболисты-любители гоняли мяч по полю, когда один из них вдруг упал, схватившись за грудь. К нему подбежали товарищи и кто-то срочно вызвал скорую помощь.

Однако прибывшим на стадион врачам оставалось лишь констатировать смерть 30-летнего мужчины, проживавшем на Левобережье. Уже известно, что никакой травмы во время игры футболист не получал, никто его не бил, и он не обо что не ударялся. Во всяком случае так заявляют все участники игры.

Причина смерти сейчас устанавливается. Предполагается, что у спортсмена-любителя внезапно отказало сердце. Напомним, что вчера вечером в Омске температура воздуха опустилась до — 20 °C, тогда как еще днем было почти на 10 градусов теплее. Не исключено, что остановку сердца спровоцировала физическая нагрузка при резком перепаде температур.

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