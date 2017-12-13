Житель Омска скончался во время игры в футбол
Трагедия произошла в спорткомплексе на улице 1-я Железнодорожная.
Трагедия произошла в спорткомплексе на улице 1-я Железнодорожная.
Вчера поздно вечером в спорткомплексе на улице 1-я Железнодорожная собралась компания молодых мужчин.
Однако прибывшим на стадион врачам оставалось лишь констатировать смерть 30-летнего мужчины, проживавшем на Левобережье. Уже известно, что никакой травмы во время игры футболист не получал, никто его не бил, и он не обо что не ударялся. Во всяком случае так заявляют все участники игры.
Причина смерти сейчас устанавливается. Предполагается, что у