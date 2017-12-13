Омич избил фельдшера скорой помощи, мешавшую ему пройти
Пьяный сельчанин пошел в туалет, когда на его пути оказалась медик.
Пьяный сельчанин пошел в туалет, когда на его пути оказалась медик.
Нападение на людей в белых халатах произошло в ноябре, полицейские провели проверку, и сейчас Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровья». Подозреваемый — 45-летний житель рабочего поселка Саргатское.
В областном управлении Следкома рассказали, что произошел инцидент 14 ноября около 17 часов. На вызов к 70-летней сельчанке, у которой подскочило давление, в частный дом приехала бригада скорой помощи. Фельдшер поставила пенсионерке укол и, стоя в проходе,
— В результате действий подозреваемого 46-летней женщине причинен вред здоровью, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.
Подозреваемому грозит до 4 месяцев ареста.