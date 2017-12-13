Омич избил фельдшера скорой помощи, мешавшую ему пройти

Нападение на людей в белых халатах произошло в ноябре, полицейские провели проверку, и сейчас Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровья». Подозреваемый — 45-летний житель рабочего поселка Саргатское.

В областном управлении Следкома рассказали, что произошел инцидент 14 ноября около 17 часов. На вызов к 70-летней сельчанке, у которой подскочило давление, в частный дом приехала бригада скорой помощи. Фельдшер поставила пенсионерке укол и, стоя в проходе, что-то объясняла. Тут-то и появился пьяный сын хозяки. 45-летний мужчина еще в обед успел напиться и ему приспичило справить нужду. Увидев, перегородившего ему проход медика, он набросился с кулаками.