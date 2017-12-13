Предприниматель, обманувший мэрию Уфы на 117 млн, объявлен в розыск

В Уфе руководитель ООО «Колорит», обвиняемый в мошеннических действиях и преднамеренном банкротстве, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

По версии следствия, в 2010 году руководитель общества и администрация Уфы заключили договор о развитии застроенной территории в Октябрьском районе. Подозреваемый безвозмездно приобрел права аренды на землю и создал фиктивную задолженность перед подвластным ему ООО «ПСК № 6». Решением суда от 8 августа этого года общество «Колорит» признали банкротом. На участке он построил 4 многоквартирных дома, а жилье продал и получил прибыль.

От действий руководителя общества мэрия Уфы потеряла более 117 миллионов рублей. Администрация подала иск о взыскании с него материального ущерба.

Следователи нашли у обвиняемого более 50 объектов недвижимости (квартиры, жилые дома, земельные участки), парк легковых автомобилей, в том числе «Лексус» и «Майбах». На имущество обвиняемого наложен арест.