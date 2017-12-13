Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
На лице американца выросли грибы
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: 92% зрителей украинского канала захотели вернуть Януковича
Москва оставила Киев на обочине и без денег — СМИ
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
08:40 (мск), источник: Интерфакс

Четыре человека стали жертвами пожара в Прикамье

Пермь. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пожар в жилом доме в селе Березовка Пермского края унес жизни четырех человек, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Информация о возгорании в деревянном доме барачного типа поступила диспетчеру в 23:46 вторника. Около часа ночи в среду пожарные ликвидировали огонь.

«Из-за интенсивного горения и высокой температуры проверить все помещения на наличие людей не представлялось возможным. В ходе тушения были обнаружены без признаков жизни четыре человека», — сказали в пресс-службе.

Пожарным удалось спасти троих человек, в том числе трехлетнего ребенка. Спасенные женщина и ребенок госпитализированы, мужчина получил ожоги. Еще двое жильцов успели покинуть дом до прибытия спасателей.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«Установлено, что из 14 комнат половина были нежилыми, в бараке — общий коридор, общая кухня. Люди, оставшиеся без крова, пока находятся у родственников», — отметили в ГУ МЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
При поиске подлодки «Сан-Хуан» нашли затонувшее судно
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь