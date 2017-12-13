Четыре человека стали жертвами пожара в Прикамье
Пермь. 13 декабря.
Пермь. 13 декабря.
Информация о возгорании в деревянном доме барачного типа поступила диспетчеру в 23:46 вторника. Около часа ночи в среду пожарные ликвидировали огонь.
«Из-за интенсивного горения и высокой температуры проверить все помещения на наличие людей не представлялось возможным. В ходе тушения были обнаружены без признаков жизни четыре человека», — сказали в
Пожарным удалось спасти троих человек, в том числе трехлетнего ребенка. Спасенные женщина и ребенок госпитализированы, мужчина получил ожоги. Еще двое жильцов успели покинуть дом до прибытия спасателей.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
«Установлено, что из 14 комнат половина были нежилыми, в бараке — общий коридор, общая кухня. Люди, оставшиеся без крова, пока находятся у родственников», — отметили в ГУ МЧС.