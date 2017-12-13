В Москве задержали мужчину, разыскиваемого в Узбекистане за мошенничество
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мужчина, разыскиваемый в Узбекистане по подозрению в мошенничестве, задержан в Пушкино инспекторами
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мужчина, разыскиваемый в Узбекистане по подозрению в мошенничестве, задержан в Пушкино инспекторами
«Инспекторами
В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан «Мошенничество».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Следователем подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.