В Москве задержали мужчину, разыскиваемого в Узбекистане за мошенничество

«Инспекторами дорожно-патрульной службы ОГИБДД МУ МВД России “Пушкинское” в ходе профилактических мероприятий у одного из домов на Ярославском шоссе городского поселения Пушкино была остановлена автомашина иностранного производства под управлением 49-летнего уроженца одной из республик Средней Азии», — говорится в сообщении.