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08:45 (мск), источник: Podrobno.uz

В Москве задержали мужчину, разыскиваемого в Узбекистане за мошенничество

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мужчина, разыскиваемый в Узбекистане по подозрению в мошенничестве, задержан в Пушкино инспекторами дорожно-патрульной службы ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» в ходе профилактических мероприятий, сообщается на сайте Московского областного главка МВД России.

Источник: Podrobno.uz
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«Инспекторами дорожно-патрульной службы ОГИБДД МУ МВД России “Пушкинское” в ходе профилактических мероприятий у одного из домов на Ярославском шоссе городского поселения Пушкино была остановлена автомашина иностранного производства под управлением 49-летнего уроженца одной из республик Средней Азии», — говорится в сообщении.

В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан «Мошенничество».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следователем подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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