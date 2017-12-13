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09:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

СК: предприниматель и депутат горсовета Уфы, обвиняемый в мошенничестве, сбежал из России

Следственный комитет по Башкирии вынес постановление о привлечении депутата горсовета Уфы, владельца группы компаний ПСК-6 Андрея Носкова в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) принадлежащей ему компании «Колорит».

Иск о взыскании с него 117 млн рублей ущерба подала администрация Уфы. Однако Андрей Носков скрывается от следствия за пределами России, сообщили в ведомстве. В связи с этим он объявлен уже в международный розыск, а не федеральный розыск.

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Напомним, в 2010 году «Колорит» заключил с мэрией Уфы договор о развитии застроенной территории, ограниченной улицами 50 лет СССР, Комсомольской, Рязанской и проспектом Октября. Компания должна была до 2013 года за свой счет расселить в квартале жильцов двухэтажных аварийных домов, а затем построить четыре высотки от 14 до 19 этажей. По версии следствия, расселение проведено не было. Вместо этого Андрей Носков «путем обмана безвозмездно» и без торгов приобрел права аренды на участки в этом же квартале и принял меры к прекращению финансово-хозяйственной деятельности «Колорита», создав фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированным подозреваемому ООО «ПСК-6». На земельном участке он возвел четыре жилых многоквартирных дома и продал их, причинив ущерб бюджету, по оценке мэрии, на 117 млн рублей.

Следователь установил наличие у обвиняемого более 50 объектов недвижимого имущества (квартиры, жилые дома, земельные участки), парка легковых автомобилей, в том числе таких премиальных марок, как Lexus и Maybach. В целях обеспечения исполнения приговора суда и гражданского иска на имущество депутата наложен арест.

Ранее проверку провело управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии, по материалам которой и было возбуждено уголовное дело.

Сам Андрей Носков, комментируя обвинения, заявил, что это происки недоброжелателей. Когда его объявили в федеральный розыск, бизнесмен сообщил «Коммерсанту-Уфа», что скрываться не собирается. Однако свое местоположение не раскрыл, отметив, что он не в Уфе, но «недалеко» от города, где проходит лечение.

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