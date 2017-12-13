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09:40 (мск), источник: Интерфакс

Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни трех человек

Уфа. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Три человека погибли, еще один госпитализирован в результате пожара в жилом доме в башкирском городе Янаул, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе ГУ МЧС по республике в среду.

Сообщение о возгорании поступило в 3:13 мск. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены бревенчатый жилой дом размером 12×10 м и надворные постройки под общей кровлей на площади 44 кв. м.

«В ходе тушения и разбора места пожара обнаружены тела троих мужчин. Кроме того, 68-летняя женщина получила ожоги. Бригадами скорой медицинской помощи она доставлена в центральную районную больницу», — сказал сотрудник пресс-службы.

Пожар локализован в 4:45 мск. Работы по проливке и разбору конструкций продолжаются.

Всего на ликвидации возгорания задействованы 12 единиц техники и 31 человек, в том числе от МЧС 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

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