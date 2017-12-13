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09:32 (мск), источник: ЕАН

На Урале скончалась отрицавшая существование ВИЧ-инфекции женщина

В одном из уральских поселков умерла ВИЧ-диссидентка, отрицавшая существование СПИДа. Об этом сообщается в группе «ВИЧ/СПИД-диссиденты и их дети» в сети «ВКонтакте».

Ранее в этой же группе Наталья рассказывала, что положительный статус ВИЧ она получила в 2015 году в возрасте 38 лет. В переписках с другими пользователями женщина заявляла, что не верит в существование ВИЧ-инфекции. Один из ее аргументов — ВИЧ-отрицательный статус мужа: «С мужем как не предохранялись, так и не предохраняемся, и он сдал кровь, и опять у него ничего нет».

Еще один аргумент — рост количества CD4-клеток. Это белые кровяные клетки, которые отвечают за реагирование иммунной системы на различные инфекции. У здорового человека их должно быть более 1000. Когда у Натальи обнаружили ВИЧ, у нее обнаружили только 241 клетку, спустя год — 371 клетку, то есть ситуация улучшилась. На основании этого диссидентка утверждала, что рассказы о ВИЧ — выдумки.

В своем последнем сообщении в указанной группе во «ВКонтакте» женщина писала, что лежит в больнице с инсультом, ей «дали таблетки со спидушатника», но она их не пьет. Также Наталья спрашивала, «как вывести молочницу во рту». После этого в группе «диссидентка» не появлялась. Сообщение Натальи удалили, отредактировали и перенесли в «Обсуждения». Недавно активистам группы ВИЧ-диссидентов знакомый Натальи сообщил о ее смерти. Женщина скончалась от опухоли мозга. В группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» напоминают, что при ВИЧ-инфекции без лечения, на фоне низкого иммунного статуса риск развития злокачественных опухолей значительно повышен. В настоящее время участники группы активно обсуждают произошедшее.

Екатерина Землянская

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