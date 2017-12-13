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13:58 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани нашли нелегальные тетради с изображением FIFA

В одном из книжных магазинов Казани были найдена незаконные школьные тетради — на них было изображение, сходное с товарными знаками FIFA. Об этом сообщается на сайте Татарстанской таможни.

Проверки совместно с представителями МВД провели после заявления официального представителя Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA, возбуждено дело об административном нарушении.

 — В связи с проведением Чемпионата мира по футболу Россия приняла на себя ряд обязательств перед Международной федерацией футбольных ассоциаций в части обеспечения защиты символики. Во исполнение положений правительственной гарантии имущественные права FIFA, связанные с осуществлением мероприятий, включая права на использование символики спортивных соревнований, подлежат защите на государственном уровне в рамках уголовного, административного и гражданского законодательства, — говорится в сообщении.

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