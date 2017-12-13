В Казани нашли нелегальные тетради с изображением FIFA

— В связи с проведением Чемпионата мира по футболу Россия приняла на себя ряд обязательств перед Международной федерацией футбольных ассоциаций в части обеспечения защиты символики. Во исполнение положений правительственной гарантии имущественные права FIFA, связанные с осуществлением мероприятий, включая права на использование символики спортивных соревнований, подлежат защите на государственном уровне в рамках уголовного, административного и гражданского законодательства, — говорится в сообщении.