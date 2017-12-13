Пожары с новой силой накроют Хабаровский край со следующего года
Виной тому течение
Виной тому течение
Хабаровский край ждёт рост числа природных пожаров с 2018 года. Об этом сегодня на встрече с индонезийскими учёными в Институте водных и экологических проблем ДВО РАН заявил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда регионального управления лесами Сергей Бутин.
«С 2012 года в Хабаровском крае сохранялась в целом стабильная обстановка с природными возгораниями. В этом сезоне у нас было отмечено лишь 379 лесных пожаров. Хотя сроки наступления и окончания пожароопасного сезона постепенно расширяются (в 2017-м регион горел с 3 апреля по 20 ноября), — рассказал Сергей Бутин азиатским коллегам. — Однако мы ждём усиления горимости уже в 2018—2019 годах. А самый пик пожарной опасности придёт в Хабаровский край в 2020 году. При необходимости наша служба способна мобилизовать дополнительно на тушение 3 тысячи человек и полторы тысячи единиц техники».
«Мы проследили связь годов с высокой пожарной опасностью в нашем регионе со временем активизации в Тихом океане течения
«У нас очень много пожаров возникает по вине владельцев плантаций масличной пальмы, — рассказала сотрудник Международного центра лесохозяйственных исследований (CIFOR) из восточной Явы, доктор Моэйра Мулионо. — Фермеры постоянно выжигают дикие заросли под новые посадки. Огонь перекидывается на леса и болота. Властям очень сложно бороться с этим негативным явлением».
Хабаровские специалисты лесной отрасли сравнили индонезийских фермеров с нашими сборщиками дикоросов. Ради большего урожая папоротника они также устраивают палы в лесах. Однако российское законодательство в этом плане в последнее время ужесточилось. Два года назад сборщица дикоросов из Амурского района за умышленный поджог тайги получила колоссальный штраф в 6 миллионов рублей.
Подобные жёсткие меры, вместе с противопожарной пропагандой в Хабаровском крае заинтересовали специалистов из Индонезии. Они предложили региональному управлению лесами подумать о заключении совместного соглашения и обмене опытом.