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10:00 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пожары с новой силой накроют Хабаровский край со следующего года

Виной тому течение Эль-Ниньо в Тихом океане.

Источник: AP 2017

Хабаровский край ждёт рост числа природных пожаров с 2018 года. Об этом сегодня на встрече с индонезийскими учёными в Институте водных и экологических проблем ДВО РАН заявил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда регионального управления лесами Сергей Бутин.

«С 2012 года в Хабаровском крае сохранялась в целом стабильная обстановка с природными возгораниями. В этом сезоне у нас было отмечено лишь 379 лесных пожаров. Хотя сроки наступления и окончания пожароопасного сезона постепенно расширяются (в 2017-м регион горел с 3 апреля по 20 ноября), — рассказал Сергей Бутин азиатским коллегам. — Однако мы ждём усиления горимости уже в 2018—2019 годах. А самый пик пожарной опасности придёт в Хабаровский край в 2020 году. При необходимости наша служба способна мобилизовать дополнительно на тушение 3 тысячи человек и полторы тысячи единиц техники».

Как объяснили специалисты, природные пожары на Дальнем Востоке носят цикличный характер и зависят от колебаний климата в огромном тихоокеанском регионе. В сухие, и соответственно высокогоримые годы континентальную часть Хабаровского края в тёплый сезон накрывают устойчивые антициклоны. Они не пропускают на территорию дожди, создают жаркую погоду.

«Мы проследили связь годов с высокой пожарной опасностью в нашем регионе со временем активизации в Тихом океане течения Эль-Ниньо, что в переводе с испанского означает «младенец», — поделился информацией старший научный сотрудник лаборатории оптимизации регионального природопользования ИВЭП ДВО РАН Андрей Остроухов.

Эль-Ниньо — это смещение тёплых вод в экваториальной части Тихого океана к берегам Латинской Америки. Из-за этого резко меняется климат во всём огромном тихоокеанском регионе, включая российский Дальний Восток.

Гости из Индонезии вспомнили 2015 год, когда большая часть тропических островов была охвачена катастрофическими пожарами. Особенно сложно было потушить загоревшиеся болота, когда торф тлел до глубины в 10 метров. При этом причины лесных возгораний в Индонезии и в Хабаровском крае оказались практически идентичны.

«У нас очень много пожаров возникает по вине владельцев плантаций масличной пальмы, — рассказала сотрудник Международного центра лесохозяйственных исследований (CIFOR) из восточной Явы, доктор Моэйра Мулионо. — Фермеры постоянно выжигают дикие заросли под новые посадки. Огонь перекидывается на леса и болота. Властям очень сложно бороться с этим негативным явлением».

Хабаровские специалисты лесной отрасли сравнили индонезийских фермеров с нашими сборщиками дикоросов. Ради большего урожая папоротника они также устраивают палы в лесах. Однако российское законодательство в этом плане в последнее время ужесточилось. Два года назад сборщица дикоросов из Амурского района за умышленный поджог тайги получила колоссальный штраф в 6 миллионов рублей.

Подобные жёсткие меры, вместе с противопожарной пропагандой в Хабаровском крае заинтересовали специалистов из Индонезии. Они предложили региональному управлению лесами подумать о заключении совместного соглашения и обмене опытом.

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