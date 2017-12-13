Два самолета, следующих до Барнаула, экстренно приземлились в Новосибирске

В аэропорту Толмачево сегодня утром, 13 декабря, экстренно приземлились два самолёта, следовавших из Москвы в Барнаул. Причиной тому послужил туман, возникший в аэропорту столицы Алтайского края. Об этом стало известно из информации, опубликованной на онлайн табло аэропорта.

Самолеты принадлежат авиакомпаниям S7 Airlines и «Аэрофлот». Оба самолёта не смогли совершить посадку из-за метеоусловий и поэтому вынужденно ушли на запасной аэродром. Удалось приземлиться в барнаульском аэропорту только самолету компании «Уральские авиалинии».

— Аэропорт принял воздушные суда на запасной аэродром, — подтвердили в пресс-службе Толмачёво.