Два самолета, следующих до Барнаула, экстренно приземлились в Новосибирске
Причиной стал туман в аэропорту столицы Алтайского края.
Причиной стал туман в аэропорту столицы Алтайского края.
В аэропорту Толмачево сегодня утром, 13 декабря, экстренно приземлились два самолёта, следовавших из Москвы в Барнаул. Причиной тому послужил туман, возникший в аэропорту столицы Алтайского края. Об этом стало известно из информации, опубликованной на онлайн табло аэропорта.
Самолеты принадлежат авиакомпаниям S7 Airlines и «Аэрофлот». Оба самолёта не смогли совершить посадку
— Аэропорт принял воздушные суда на запасной аэродром, — подтвердили в
Вылет рейса S7 № 217 Москва — Барнаул из города Новосибирска был намечен на 11:50 и самолет отправился на пункт назначения вовремя, а вот рейс авиакомпании «Аэрофлот» № 1430 совершится в 19:35.