Спасение на высоте. Челябинский кардиолог рассказала о ЧП на борту самолёта
Светлана Тихонова пришла на помощь потерявшей сознание пассажирке авиалайнера.
Светлана Тихонова пришла на помощь потерявшей сознание пассажирке авиалайнера.
21 ноября на рейсе Челябинск — Москва у пассажирки случился приступ. Женщина с грудным ребёнком на руках потеряла сознание. Первую помощь ей оказала челябинский кардиолог — специалист сети здравоохранения «РЖД-Медицина» Светлана Тихонова, откликнувшись на призыв бортпроводника. Благодаря ей и другим врачам к моменту экстренной посадки пассажирка пришла в себя. Ребёнок не пострадал.
Светлана рассказала «АиФ-Челябинск» о доврачебной помощи людям, которые потеряли сознание, и неравнодушии толпы.
Усилиями врачей.
Светлана Тихонова летела в Москву на очередную медицинскую конференцию. Как только самолёт взлетел и набрал высоту, по громкой связи объявили, что срочно требуется помощь врача. Через пару минут Светлана была возле женщины, которую укладывали в проход между рядами. Она была без сознания. Опытный врач сразу усмотрела признаки эпилептического припадка: тонические судороги и большое количество пены изо рта.
«Потребовалось оказать первичную доврачебную помощь, — вспоминает кардиолог челябинской Дорожной клинической больницы Светлана Тихонова. — Я, моя
Всё это время младенец, которому на вид не больше
В самолёте вообще царила спокойная и участливая атмосфера. Пассажиры с готовностью окликались на просьбы перенести пострадавшую и помочь. Толпу и панику никто не создавал, медикам не мешали. Не было и привычного в таких случаях возмущения по поводу незапланированной посадки и двухчасового ожидания между перелётом из Уфы в Москву. Кажется, общество становится всё более толерантным.
Обморок бывает разным.
Пострадавшей оказалась наша землячка. Женщина родом из Челябинска, но проживает с мужем в США. Ещё из больничной палаты в Уфе она связалась со Светланой и выразила свою благодарность. Даже после обследований ей так и не смогли поставить точный диагноз, при этом специалисты исключили возможную эпилепсию и инсульт. Сейчас женщина и ребёнок чувствует себя хорошо. Рядом с ними муж, прилетевший из Америки.
В экстремальной ситуации на борту самолёта, на высоте 10 тысяч метров, оказаться в надёжных руках врача — настоящая удача. Но так происходит далеко не всегда. Светлана Тихонова уверена: врач ты или нет, знать способы оказания первой доврачебной помощи в цивилизованном обществе должны все.
«Если мы говорим о человеке, который потерял сознание, в первую очередь мы должны определить пульс, — учит опытный
И здесь несколько вариантов развития событий.
Дыхание ровное и спокойное (обморок) — поднимаем ноги, пробуем привести в чувство нашатырём.
Дыхание сбивчивое, есть судороги, возможно, рвота или пена изо рта — кладём на бок, голову чуть придерживаем, ни в коем случае ничего не засовываем в рот между нижней и верхней челюстью, следим, чтобы пострадавший не подавился рвотной массой или запавшим языком. Как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи и не отходить от пациента.
Нужно ли говорить, что героем Светлана Тихонова себя не считает, в таких ситуациях главное — не опыт и не профессия, а просто не пройти мимо.