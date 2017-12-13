Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
7 поводов надеть шапку
Италия ввела режим ЧП из-за прекращения поставок газа из России
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Абрамович и Пересильд заняли одну ложу на премьере в ГАБТ – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
09:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Спасение на высоте. Челябинский кардиолог рассказала о ЧП на борту самолёта

Светлана Тихонова пришла на помощь потерявшей сознание пассажирке авиалайнера.

21 ноября на рейсе Челябинск — Москва у пассажирки случился приступ. Женщина с грудным ребёнком на руках потеряла сознание. Первую помощь ей оказала челябинский кардиолог — специалист сети здравоохранения «РЖД-Медицина» Светлана Тихонова, откликнувшись на призыв бортпроводника. Благодаря ей и другим врачам к моменту экстренной посадки пассажирка пришла в себя. Ребёнок не пострадал.

Светлана рассказала «АиФ-Челябинск» о доврачебной помощи людям, которые потеряли сознание, и неравнодушии толпы.

Усилиями врачей.

Светлана Тихонова летела в Москву на очередную медицинскую конференцию. Как только самолёт взлетел и набрал высоту, по громкой связи объявили, что срочно требуется помощь врача. Через пару минут Светлана была возле женщины, которую укладывали в проход между рядами. Она была без сознания. Опытный врач сразу усмотрела признаки эпилептического припадка: тонические судороги и большое количество пены изо рта.

«Потребовалось оказать первичную доврачебную помощь, — вспоминает кардиолог челябинской Дорожной клинической больницы Светлана Тихонова. — Я, моя коллега-кардиолог и ещё один врач измерили пациентке давление, положили на бок и удерживали голову, чтобы она не получила травму и не задохнулась. Лицо обтирали нашатырным спиртом. Признаться, я сама находилась в шоковом состоянии: летящий самолёт, огромная высота, а под рукой ни реанимационного набора, ничего. Когда через полчаса женщина так и не пришла в себя, мы приняли коллегиальное решение сажать самолёт, была нужна специализированная помощь. К счастью, к моменту экстренной посадки в Уфе нам удалось привести пассажирку в сознание и передать её бригаде скорой помощи.

Всё это время младенец, которому на вид не больше трёх-четырёх месяцев, находился в салоне бизнес-класса на руках у депутата Госдумы Валерия Гартунга. Ребёнок не пострадал и большую часть времени спокойно проспал.

Читайте также
Депутат Госдумы «поработал» няней в самолете, совершившем экстренную посадку в Уфе

В самолёте вообще царила спокойная и участливая атмосфера. Пассажиры с готовностью окликались на просьбы перенести пострадавшую и помочь. Толпу и панику никто не создавал, медикам не мешали. Не было и привычного в таких случаях возмущения по поводу незапланированной посадки и двухчасового ожидания между перелётом из Уфы в Москву. Кажется, общество становится всё более толерантным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обморок бывает разным.

Пострадавшей оказалась наша землячка. Женщина родом из Челябинска, но проживает с мужем в США. Ещё из больничной палаты в Уфе она связалась со Светланой и выразила свою благодарность. Даже после обследований ей так и не смогли поставить точный диагноз, при этом специалисты исключили возможную эпилепсию и инсульт. Сейчас женщина и ребёнок чувствует себя хорошо. Рядом с ними муж, прилетевший из Америки.

В экстремальной ситуации на борту самолёта, на высоте 10 тысяч метров, оказаться в надёжных руках врача — настоящая удача. Но так происходит далеко не всегда. Светлана Тихонова уверена: врач ты или нет, знать способы оказания первой доврачебной помощи в цивилизованном обществе должны все.

«Если мы говорим о человеке, который потерял сознание, в первую очередь мы должны определить пульс, — учит опытный врач-кардиолог. — Нащупать его на лучевой (на руке) или сонной (на шее) артерии или поднести к носу зеркальце. Если дыхание отсутствует, начинаем реанимацию с помощью непрямого массажа сердца. Если пациент дышит, укладываем его на ровную горизонтальную поверхность, положив под голову шарф или тонкое полотенце, чтобы в случае судорог он не бился головой о пол. Освобождаем шею от шарфов, галстуков и прочего, нужен приток свежего воздуха. Измеряем давление, в аптечках должен быть тонометр.

И здесь несколько вариантов развития событий.

Дыхание ровное и спокойное (обморок) — поднимаем ноги, пробуем привести в чувство нашатырём.

Дыхание сбивчивое, есть судороги, возможно, рвота или пена изо рта — кладём на бок, голову чуть придерживаем, ни в коем случае ничего не засовываем в рот между нижней и верхней челюстью, следим, чтобы пострадавший не подавился рвотной массой или запавшим языком. Как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи и не отходить от пациента.

Нужно ли говорить, что героем Светлана Тихонова себя не считает, в таких ситуациях главное — не опыт и не профессия, а просто не пройти мимо.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Головы отвезли в Кремль». Эксперты - было ли убийство Романовых ритуальным
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Транзит газа на хабе в Австрии восстановили после взрыва
Путин подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год Расписание ЕГЭ в 2018 году уже утверждено и пройдет традиционно в три этапа, включающие резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь