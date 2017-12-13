Спасение на высоте. Челябинский кардиолог рассказала о ЧП на борту самолёта

21 ноября на рейсе Челябинск — Москва у пассажирки случился приступ. Женщина с грудным ребёнком на руках потеряла сознание. Первую помощь ей оказала челябинский кардиолог — специалист сети здравоохранения «РЖД-Медицина» Светлана Тихонова, откликнувшись на призыв бортпроводника. Благодаря ей и другим врачам к моменту экстренной посадки пассажирка пришла в себя. Ребёнок не пострадал.

Светлана рассказала «АиФ-Челябинск» о доврачебной помощи людям, которые потеряли сознание, и неравнодушии толпы.

Усилиями врачей.

Светлана Тихонова летела в Москву на очередную медицинскую конференцию. Как только самолёт взлетел и набрал высоту, по громкой связи объявили, что срочно требуется помощь врача. Через пару минут Светлана была возле женщины, которую укладывали в проход между рядами. Она была без сознания. Опытный врач сразу усмотрела признаки эпилептического припадка: тонические судороги и большое количество пены изо рта.

«Потребовалось оказать первичную доврачебную помощь, — вспоминает кардиолог челябинской Дорожной клинической больницы Светлана Тихонова. — Я, моя коллега-кардиолог и ещё один врач измерили пациентке давление, положили на бок и удерживали голову, чтобы она не получила травму и не задохнулась. Лицо обтирали нашатырным спиртом. Признаться, я сама находилась в шоковом состоянии: летящий самолёт, огромная высота, а под рукой ни реанимационного набора, ничего. Когда через полчаса женщина так и не пришла в себя, мы приняли коллегиальное решение сажать самолёт, была нужна специализированная помощь. К счастью, к моменту экстренной посадки в Уфе нам удалось привести пассажирку в сознание и передать её бригаде скорой помощи.

Всё это время младенец, которому на вид не больше трёх-четырёх месяцев, находился в салоне бизнес-класса на руках у депутата Госдумы Валерия Гартунга. Ребёнок не пострадал и большую часть времени спокойно проспал.

В самолёте вообще царила спокойная и участливая атмосфера. Пассажиры с готовностью окликались на просьбы перенести пострадавшую и помочь. Толпу и панику никто не создавал, медикам не мешали. Не было и привычного в таких случаях возмущения по поводу незапланированной посадки и двухчасового ожидания между перелётом из Уфы в Москву. Кажется, общество становится всё более толерантным.

Обморок бывает разным.

Пострадавшей оказалась наша землячка. Женщина родом из Челябинска, но проживает с мужем в США. Ещё из больничной палаты в Уфе она связалась со Светланой и выразила свою благодарность. Даже после обследований ей так и не смогли поставить точный диагноз, при этом специалисты исключили возможную эпилепсию и инсульт. Сейчас женщина и ребёнок чувствует себя хорошо. Рядом с ними муж, прилетевший из Америки.

В экстремальной ситуации на борту самолёта, на высоте 10 тысяч метров, оказаться в надёжных руках врача — настоящая удача. Но так происходит далеко не всегда. Светлана Тихонова уверена: врач ты или нет, знать способы оказания первой доврачебной помощи в цивилизованном обществе должны все.

«Если мы говорим о человеке, который потерял сознание, в первую очередь мы должны определить пульс, — учит опытный врач-кардиолог. — Нащупать его на лучевой (на руке) или сонной (на шее) артерии или поднести к носу зеркальце. Если дыхание отсутствует, начинаем реанимацию с помощью непрямого массажа сердца. Если пациент дышит, укладываем его на ровную горизонтальную поверхность, положив под голову шарф или тонкое полотенце, чтобы в случае судорог он не бился головой о пол. Освобождаем шею от шарфов, галстуков и прочего, нужен приток свежего воздуха. Измеряем давление, в аптечках должен быть тонометр.

И здесь несколько вариантов развития событий.

Дыхание ровное и спокойное (обморок) — поднимаем ноги, пробуем привести в чувство нашатырём.

Дыхание сбивчивое, есть судороги, возможно, рвота или пена изо рта — кладём на бок, голову чуть придерживаем, ни в коем случае ничего не засовываем в рот между нижней и верхней челюстью, следим, чтобы пострадавший не подавился рвотной массой или запавшим языком. Как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи и не отходить от пациента.