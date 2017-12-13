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10:05 (мск), источник: СуперОмск

Директор спорткомплекса «Юность» опроверг обвинения в коррупции

Директор омского спорткомплекса «Юность» Павел Шведов прокомментировал публичные обвинения в коррупции от городских чиновников.

Сам Шведов нарекания в свой адрес отрицает, говоря только об уголовном деле в отношении своего заместителя.

«Я не признаю этих обвинений. Коррупции никакой нет. Единственный факт, который был замечен, касается моего зама. Это, впрочем, известный факт, что заместитель подозревается в получении взятки в размере 100 тысяч. Сейчас ведется следствие», — заявил Павел Шведов в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».

Спортивный менеджер недоумевает по поводу обнародованных обвинений при очевидных финансовых успехах СК «Юность» при его руководстве.

«Я совершенно без понятия, почему ко мне возникли эти претензии. Во-первых, когда я пришел в “Юность”, здесь был развал. До меня спорткомплекс на платной основе зарабатывал по 9 миллионов, а сейчас — по 20 и при этом развивается. Мы ввели новые группы по аквааэробике, новые занятия для беременных, мини-футбол. Мы первыми в городе освоили ГТО и одни из самых первых открываем на своем катке массовые катания», — рассказал Шведов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», о готовящемся увольнении директора СК «Юность» глава департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Михаил Расин заявил на заседании комитета омского горсовета по соцвопросам. По словам Расина, контракт со Шведовым продлен на месяц, а затем будет назначен новый руководитель. В качестве причины отставки Павла Шведова руководство департамента указало коррупционный скандал.

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