Директор спорткомплекса «Юность» опроверг обвинения в коррупции

Сам Шведов нарекания в свой адрес отрицает, говоря только об уголовном деле в отношении своего заместителя.

«Я не признаю этих обвинений. Коррупции никакой нет. Единственный факт, который был замечен, касается моего зама. Это, впрочем, известный факт, что заместитель подозревается в получении взятки в размере 100 тысяч. Сейчас ведется следствие», — заявил Павел Шведов в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».

Спортивный менеджер недоумевает по поводу обнародованных обвинений при очевидных финансовых успехах СК «Юность» при его руководстве.

«Я совершенно без понятия, почему ко мне возникли эти претензии. Во-первых, когда я пришел в “Юность”, здесь был развал. До меня спорткомплекс на платной основе зарабатывал по 9 миллионов, а сейчас — по 20 и при этом развивается. Мы ввели новые группы по аквааэробике, новые занятия для беременных, мини-футбол. Мы первыми в городе освоили ГТО и одни из самых первых открываем на своем катке массовые катания», — рассказал Шведов.