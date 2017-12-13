Директор спорткомплекса «Юность» опроверг обвинения в коррупции
Директор омского спорткомплекса «Юность» Павел Шведов прокомментировал публичные обвинения в коррупции от городских чиновников.
Директор омского спорткомплекса «Юность» Павел Шведов прокомментировал публичные обвинения в коррупции от городских чиновников.
Сам Шведов нарекания в свой адрес отрицает, говоря только об уголовном деле в отношении своего заместителя.
«Я не признаю этих обвинений. Коррупции никакой нет. Единственный факт, который был замечен, касается моего зама. Это, впрочем, известный факт, что заместитель подозревается в получении взятки в размере 100 тысяч. Сейчас ведется следствие», — заявил Павел Шведов в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».
«Я совершенно без понятия, почему ко мне возникли эти претензии.
Как ранее сообщал «СуперОмск», о готовящемся увольнении директора СК «Юность» глава департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Михаил Расин заявил на заседании комитета омского горсовета по соцвопросам. По словам Расина, контракт со Шведовым продлен на месяц, а затем будет назначен новый руководитель. В качестве причины отставки Павла Шведова руководство департамента указало коррупционный скандал.