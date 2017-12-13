В Петербурге пассажирам метро угрожали пистолетом
Пассажиров петербургской подземки напугал петербуржец с пистолетом. Оружие оказалось гражданским, а владелец нетрезвым и несдержанным.
Пассажиров петербургской подземки напугал петербуржец с пистолетом. Оружие оказалось гражданским, а владелец нетрезвым и несдержанным.
Как сообщили 13 декабря в
Дебошира задержали и изъяли пистолет, оказавшийся травматическим, к которому нашлись 10 патронов и разрешение. Проводится проверка. Пока петербуржец получил протокол за употребление спиртного в общественных местах.