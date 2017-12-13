В Петербурге пассажирам метро угрожали пистолетом

Как сообщили 13 декабря в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленинградской области, инцидент произошел накануне поздно вечером на станции «Старая деревня». Мужчина 33 лет скандалил и угрожал пистолетом окружающим. Горожане не стали дожидаться развязки и позвали на помощь полицию.