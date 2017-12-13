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09:42 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге пассажирам метро угрожали пистолетом

Пассажиров петербургской подземки напугал петербуржец с пистолетом. Оружие оказалось гражданским, а владелец нетрезвым и несдержанным.

Как сообщили 13 декабря в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленинградской области, инцидент произошел накануне поздно вечером на станции «Старая деревня». Мужчина 33 лет скандалил и угрожал пистолетом окружающим. Горожане не стали дожидаться развязки и позвали на помощь полицию.

Дебошира задержали и изъяли пистолет, оказавшийся травматическим, к которому нашлись 10 патронов и разрешение. Проводится проверка. Пока петербуржец получил протокол за употребление спиртного в общественных местах.

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