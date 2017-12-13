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10:07 (мск), источник: РИА Крым

Из-за ДТП в центре Симферополя образовалась большая пробка

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Из-за незначительного ДТП движение по одной из центральных улиц крымской столицы — Севастопольской — сильно затруднено. На перекрестке с переулком Гренажный, около парка имени Шевченко, столкнулись ВАЗ и грузовой фургон.

Источник: РИА "Новости"

На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, никто не пострадал. Как сообщают автомобилисты, ДТП произошло по направлению на выезд из города.

Во время загрузки произошла ошибка.

Объезд аварии возможен только по встречной полосе, что еще больше затрудняет движение автомобильного потока, следующего в центр. В результате образовался серьезный автомобильный затор — начиная от центрального рынка до парка Шевченко (на выезд из города) и от улицы Данилова до парка Шевченко (по направлению к центру города).

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