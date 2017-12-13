Из-за ДТП в центре Симферополя образовалась большая пробка

На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, никто не пострадал. Как сообщают автомобилисты, ДТП произошло по направлению на выезд из города.

Объезд аварии возможен только по встречной полосе, что еще больше затрудняет движение автомобильного потока, следующего в центр. В результате образовался серьезный автомобильный затор — начиная от центрального рынка до парка Шевченко (на выезд из города) и от улицы Данилова до парка Шевченко (по направлению к центру города).