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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии восстановили после взрыва

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии полностью восстановлен, причина взрыва, вероятно, в техническом сбое, сообщил директор компании-оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria Харальд Штиндль (Harald Stindl).

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«Я могу сообщить, что вчера до полуночи нам удалось восстановить все транзитные линии, все они работают на 100%», — заявил Штиндль в интервью радио ORF.

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По его словам, что касается причины взрыва, в Gas Connect придерживаются теории технического сбоя. «В Баумгартене шла установка нового оборудования… Но это только наша гипотеза, что технический сбой произошел в одном из фильтров-сепараторов. И этот технический дефект вкупе с некоторыми дополнительными обстоятельствами привел к взрыву и пожару», — заявил он.

По его словам, сегодня начинается два расследования: одно внутренне, второе ведет криминальная полиция Нижней Австрии.

Во вторник утром на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии. По словам представителя итальянской газовой компании Snam, инцидент произошел на участке газотранспортной сети в Австрии, которым управляет оператор Gas Connect.

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