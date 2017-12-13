Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии восстановили после взрыва

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«Я могу сообщить, что вчера до полуночи нам удалось восстановить все транзитные линии, все они работают на 100%», — заявил Штиндль в интервью радио ORF.

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По его словам, что касается причины взрыва, в Gas Connect придерживаются теории технического сбоя. «В Баумгартене шла установка нового оборудования… Но это только наша гипотеза, что технический сбой произошел в одном из фильтров-сепараторов. И этот технический дефект вкупе с некоторыми дополнительными обстоятельствами привел к взрыву и пожару», — заявил он.

По его словам, сегодня начинается два расследования: одно внутренне, второе ведет криминальная полиция Нижней Австрии.